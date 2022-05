Os formatos de impressão que chegaram para ficar no espaço de trabalho

Dos modelos pequenos aos modelos de grande formato da impressão no escritório, seu equipamento tem uma qualidade de produção profissional. Eles também ajudam a reduzir custos, acelerando o tempo de entrega e economizando nas contas de eletricidade através da certificação Energy Star.

De acordo com o relatório global da Quocirca Print 2025, 78% dos líderes em escritórios dizem que a impressão é importante para seu trabalho cotidiano. "Na Xerox, estamos continuamente focados em entregar soluções comerciais a uma força de trabalho em constante evolução. Onde e como o trabalho é feito não deve afetar a eficiência", disse Patricia Rueda, gerente geral do Xerox Distributor Group.

Então que papel desempenhará a impressora de escritório, quando o trabalho remoto está acelerando ainda mais a mudança para as tecnologias digitais?

No home office

De fato, um estudo da Global Workplace Analytics prevê que 25% dos trabalhadores continuarão trabalhando em casa. Isto está levando a espaços de trabalho cada vez menores, compartilhados por vários trabalhadores ao mesmo tempo.

“Muitas de nossas impressoras multifuncionais são ideais para pequenos espaços e home offices. São silenciosas, compactas, móveis (Apple AirPrint) e fáceis de usar. Além disso, aumentam a produtividade com a coleção de aplicativos que permitem a automação da digitalização e do fluxo de trabalho mesmo fora do escritório”, acrescenta Rueda da Xerox. “Nossa linha de dispositivos de formato A3 e A4 maximiza a produtividade da força de trabalho híbrida atual, seja no escritório doméstico, em casa ou no deslocamento”, conclui Rueda.

As empresas de tecnologia e serviços tornaram-se a peça-chave de uma resposta eficaz para acelerar a transformação digital e serão ainda mais essenciais à medida que o novo normal empresarial se tornar evidente. Ter impressoras multifuncionais de última geração virou uma necessidade para qualquer empresa que queira se manter produtiva.