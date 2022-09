A Xerox e a Quadient simplificam a comunicação com o cliente

A Xerox e a Quadient estão trabalhando juntas para oferecer soluções de comunicação que proporcionam interações únicas entre clientes e empresas. “Criando aplicações personalizadas, as duas empresas estão levando os Serviços de Engajamento do Cliente (CES) a novos níveis de satisfação e faturamento em qualquer área de atendimento ao cliente”, diz um comunicado de imprensa.

O Serviço de Engajamento do Cliente é o cultivo contínuo de uma relação entre uma empresa e o consumidor, que vai muito além de uma transação. É uma abordagem intencional e consistente por parte de uma empresa que fornece valor a cada interação com o cliente, aumentando assim a fidelidade do usuário a uma marca ou serviço. Neste sentido, as ferramentas da Quadient, juntamente com as soluções MPS da Xerox, têm se aliado por vários anos globalmente.

O objetivo de fortalecer o serviço na América Latina é desenvolver outras fontes de negócios orientadas a clientes corporativos em Serviços de Engajamento de Clientes e Serviços de Captura de Conteúdo, por exemplo.

A Quadient tem como foco a criação de comunicações que não são apenas para gerar uma declaração, fatura ou nota fiscal, mas para entender o perfil do cliente e entregar uma comunicação personalizada e omnichannel. Não importa a que indústria a empresa pertence, se são bancos, seguradoras, companhias telefônicas ou empresas de serviços. Cada caso é analisado individualmente para oferecer a solução que melhor se adapte às suas necessidades.

Este tipo de solução já está presente na Argentina, Peru, Chile e Brasil. No México, o CES está começando: “É onde vamos nos concentrar nos bancos, telefonia, varejo, serviços, lojas por departamentos, seguradoras; há muito potencial de mercado”, diz Héctor Zárate, Sales Manager para o México e América Central na Quadient.

Soluções instaladas, comprovadas e em crescimento Alguns exemplos de clientes que implementaram esta solução e os resultados obtidos: Um grupo mexicano que tem uma rede nacional de lojas que vendem móveis em prestações semanais e ele também tem seu próprio banco. Este grupo conseguiu economizar nos processos de geração e gerenciamento de informações dos extratos dos clientes e teve tanto sucesso que se expandiu para outras áreas da cadeia de móveis e separadamente com o banco. Em termos de desenvolvimento e recursos, os tempos de processamento foram reduzidos em 50% a 80%, o pessoal dedicado a estas tarefas foi reduzido de 20 para cinco pessoas, e houve um aumento no volume de negócios e na possibilidade de novos negócios.

Uma loja por departamentos, que identificou espaços em branco nos extratos de seus clientes, utilizou-os para incluir informações sobre promoções, descontos e dicas de produtos de acordo com o perfil de hábitos e possibilidades de compra de cada usuário. Com isso, eles conseguiram aumentar as vendas e fidelizar clientes, pois sentiam mais empatia da loja quando conheciam suas necessidades. Por outro lado, eles observaram outro benefício ao oferecer espaços em branco a seus fornecedores para publicidade.

Outros exemplos no setor de saúde, onde houve problemas para manter as faturas atualizadas. Com a Xerox e a Quadient, eles conseguiram manter as faturas dentro do prazo e aumentaram em 40% os pagamentos de clientes inadimplentes. Em 3 meses, as receitas refletiram um aumento, o que favoreceu um melhor retorno sobre o investimento.