O Brasil lidera a região em ataques cibernéticos

O crescente boom da transformação digital está levando a um aumento dos ataques cibernéticos em todo o mundo, e os sistemas de impressão e gerenciamento de documentos não estão isentos. Na América Latina, em 2021, houve um aumento de 24% nos ataques cibernéticos em comparação com 2020, resultando em uma média de 35 ataques por segundo. Isso de acordo com o relatório Cenário das Ameaças na América Latina 2022 da Kaspersky. No entanto, no ano anterior, o número de incidentes contra empresas aumentou em 50%.

Nos últimos 12 meses, o relatório de 2023 mostra que mais de 1 bilhão de ataques foram notificados, quase 3 milhões por dia. De acordo com um estudo da Unit 42 da Palo Alto Networks, em 2023, o Brasil é o país com mais ataques de ransomware na América Latina, com 59 incidentes registrados. O México teve 26, dois a mais que no ano anterior, representando quase 1% dos ataques em todo o mundo, seguido pela Argentina com 23 e Colômbia com 19.

Por isso, a recomendação de especialistas e agências reguladoras globais, como a União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a Associação Latino-Americana de Segurança, é conscientizar e treinar a população para adotar as medidas necessárias para prevenir e proteger seus dados.

“A segurança cibernética não é mais uma questão corporativa, mas tornou-se uma questão cotidiana para todos os usuários da Internet em todo o mundo. Especialmente os novos empreendimentos impulsionados pela tecnologia digital devem tomar precauções extremas para proteger informações vitais, como propriedade intelectual, planos, estratégias e dados confidenciais”, explicou Ricardo Karbage, Managing Director Brazil & Xerox LATAM Enterprise Business Leader.

Sob esse princípio, diversos mecanismos são implementados para garantir a proteção dos dados ao fornecer soluções de gerenciamento de documentos físicos ou digitais, e assim as empresas evitam ameaças de acesso não autorizado como uma primeira medida para impedir a divulgação não autorizada de informações, roubo ou extorsão.

“Um número significativo de crimes ocorre devido a vulnerabilidades causadas pela falta de medidas de prevenção operacional, deixando dados importantes expostos nas mãos de criminosos cibernéticos, que estão procurando constantemente esses descuidos para obter acesso fácil aos sistemas internos”, acrescentou Karbage.