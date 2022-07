Xerox oferece aumento da rentabilidade e melhor atendimento aos clientes

Como o uso de formatos de trabalho digitais e híbridos tornou-se mais predominante entre diversos setores nos últimos anos, é fundamental que as empresas encontrem estratégias para sustentar sua produtividade. Segundo um estudo de pesquisa da NAPCO de 2020, a automatização do fluxo de trabalho pode ser uma resposta, pois pode melhorar a rentabilidade, aumentar a produtividade e atender melhor os clientes.

De acordo com pesquisas do mesmo centro, os clientes consideram que os benefícios desta estratégia são a rapidez para completar processos, a redução de desperdícios e erros, e economias, entre outros.

A consultoria estratégica global McKinsey & Company descobriu em 2019 que um terço das atividades pode ser automatizado em 60% dos empregos. “Trinta por cento das empresas que cresceram nos últimos cinco anos atribuem seu sucesso a seus investimentos em software para aumentar a automatização de seu fluxo de trabalho,” diz Ricardo Karbage, Managing Director do Brasil e Enterprise Business Leader da LATAM. “Provou ser uma das melhores formas de adaptação aos tempos em que os projetos estão se tornando mais complexos e específicos.”

Diante das diversas pressões no mercado atual, as empresas aceleraram o processo e aumentaram seus investimentos em transformação para se tornarem verdadeiramente digitais. A automação do fluxo de trabalho parece ser o caminho mais curto para conseguir isto.

Segundo o estudo de 2020 da CAMUNDA, uma plataforma de automação de decisões, 97% do processo de automatização é vital para a transformação digital. A organização alemã afirma que 48% das organizações já estão trabalhando na instalação de soluções de automação de processos que lhes permitem lidar com tarefas que antes eram feitas manualmente.

Em resposta a isso, surgiram diferentes alternativas que oferecem soluções baseadas em nuvem para ajudar a resolver problemas cotidianos de trabalho: redação de documentos, conversão de arquivos em todos os formatos desejados, tradução ou sinterização instantânea do conteúdo, digitalização de notas manuscritas, entre outros.

Para resolver todos esses problemas, a Xerox possui uma plataforma adaptável que pode ser eficiente e produtiva a qualquer hora, em qualquer lugar. É flexível, atendendo às necessidades em tempo real simplificadamente graças aos fluxos de trabalho de inteligência artificial (IA), e segura, respaldada pela inteligência do Microsoft Azure, e os arquivos criados podem ser protegidos por senha ou criptografados. Esta plataforma, Workflow Central, pode ser acessada a partir de qualquer impressora multifuncional da Xerox, dispositivos móveis, tablets e PCs.

Trinta e seis por cento das organizações já estão implementando este estilo de software de fluxo de trabalho e 29% planejam fazê-lo em breve, como informou a Deloitte em novembro de 2020.