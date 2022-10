Fatura eletrônica, a solução com amplo potencial de mercado no Brasil

Mesmo que a fatura eletrônica já esteja totalmente estabelecida na esfera da administração pública, ela ainda é pouco utilizada no setor privado, apesar das muitas vantagens que ela oferece. Mais uma solução de fatura eletrônica é um projeto integral da empresa, envolvendo as áreas comercial, contábil, de marketing, logística, financeira e de TI, diz Xerox.

De acordo com uma implantação de fatura eletrônica feita pela Xerox em um prestigiado banco brasileiro, 60 departamentos recebiam, analisavam e validavam documentos, que levavam até 10 dias para serem recebidos pela área de contas a pagar, a fim de iniciar a quitação de impostos, a retenção na fonte e o fluxo de pagamento a partir do documento físico. Agora, com o processo eletrônico, todos os movimentos são digitais, eliminando a transferência entre áreas e o risco de perda de documentos.

“A Xerox oferece, além da conformidade regulatória, uma solução que permite a integração de processos internos com a geração/recepção de faturas eletrônicas ou documentos fiscais, reduzindo assim os custos operacionais e aumentando a produtividade de sua empresa”, explica Ricardo Karbage da Xerox.

A fatura eletrônica é aplicada em todos os tipos de empresas e indústrias e sua finalidade é a mesma: agilizar processos, poupar dinheiro, garantir segurança e transformar um processo pesado e demorado em uma operação conveniente, simples e confiável.

As principais vantagens da fatura eletrônica sobre a fatura em papel incluem as seguintes:

Proteção ambiental.

Redução do erro humano, já que todo o processo é automatizado e digitalizado.

Redução dos custos de insumos (papel e toner)

Redução do risco de falsificação (maior segurança)

Redução dos custos de aprovação e trabalho de acompanhamento

Cobrança acelerada

Agilização na recuperação de informações

Processos mais fáceis de auditoria interna e externa

Eliminação do espaço de arquivamento físico e custos de consulta

Automatizar o processo de pagamento dos fornecedores

Melhorar as relações com fornecedores

Os serviços profissionais nestas soluções da Xerox incluem: arquitetura e design de soluções para toda a empresa, consultoria em documentos, mapeamento e otimização de processos, gerenciamento de projetos, otimização do fluxo de trabalho, serviços de outsourcing, geração de documentos tributários eletrônicos, recebimento, gerenciamento e armazenamento, e serviços de captura inteligente e processamento de imagens.