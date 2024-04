Qual o papel dos chatbots na redução do impacto ambiental?

Em celebração ao Dia Mundial da Terra, em 22 de abril, a Sinch destaca os benefícios ambientais proporcionados pela implementação de chatbots para empresas em todo o mundo. A iniciativa paperless busca reduzir o consumo de papel em diversos ambientes, como residências, escritórios, escolas e em setores como serviços bancários e de saúde. Isso é possível através de uma estratégia abrangente de digitalização e automação de processos, que envolve a combinação de chatbots e canais de comunicação como SMS, WhatsApp ou RCS.

Segundo uma pesquisa realizada pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), o Brasil consome anualmente uma média de mais de 24 milhões de toneladas de papel, enquanto o um estudo feito pela PwC, uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo, indica que o consumo de papel durante o ano é de aproximadamente 50 kg por habitante, equivalente a mais de 10 mil folhas de sulfite tamanho A4.

Por outro lado, o Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem), aponta que o país recicla aproximadamente 5,1 milhões de toneladas de papel.

Esse cenário destaca uma significativa oportunidade para a redução do consumo desse recurso em locais onde seu uso é frequente e em grandes volumes, abrangendo desde a publicidade impressa até a entrega de documentos como demonstrativos financeiros, resultados de laboratório, contratos e até mesmo recibos e faturas de compras.

Assim, no Dia Mundial da Terra, a Sinch, fornecedor de uma plataforma de Comunicação como Serviço (CPaaS), enfatiza a relevância da integração de chatbots para promover práticas sustentáveis, trazendo uma série de benefícios significativos:

Digitalização: as empresas agora têm a oportunidade de disponibilizar digitalmente todos os documentos que costumavam ser entregues apenas em papel, diretamente nos dispositivos móveis dos clientes. Isso não apenas simplifica o acesso à informação, mas também contribui de forma positiva e significativa para a redução do uso de papel. Imediatismo: com um benefício maior para os consumidores, que podem receber informações de forma mais imediata e personalizada, a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. Engajamento e fidelidade: receber as informações nos dispositivos móveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, melhorando assim a experiência do cliente. Vale destacar que cada vez mais pessoas preferem consumir marcas que contam com ações socioambientais, é o que mostra o estudo “Sustentabilidade Global, consumidores resilientes demandam mais das marcas” desenvolvido pela GfK – uma empresa NIQ, que aponta 73% dos consumidores no mundo declararam achar importante que as empresas tomem ações ambientalmente responsáveis. Economia: empresas que promovem uma cultura paperless podem usufruir de diversas vantagens, incluindo a economia de recursos como papel, tinta, eletricidade e espaço físico para armazenamento. Além disso, há uma maior facilidade no armazenamento, consulta e envio de arquivos, possibilitando o acesso a eles de qualquer lugar. Isso otimiza os processos, uma vez que as informações estão centralizadas digitalmente e podem ser consultadas a qualquer momento.

Da mesma forma, a redução do uso de papel não apenas diminui a derrubada de árvores, mas também reduz o consumo de energia e os recursos necessários para sua produção e transporte. As empresas podem colher benefícios dessa transformação digital, investindo em áreas como lucratividade dos negócios e melhorias na eficiência operacional, o que, por sua vez, impacta positivamente a produtividade empresarial.

O papel crucial dos chatbots na redução do impacto ambiental é significativo, tornando essencial que as empresas adotem a transformação digital e a considerem uma ferramenta poderosa para a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

"A Sinch assume a responsabilidade pelo impacto ambiental da organização, enquanto nossas soluções inovadoras e energeticamente eficientes possibilitam que as empresas se comuniquem com seus clientes com menos impacto ambiental", afirma Adriana Sánchez, gerente de vendas para América Latina da Sinch. "Nosso objetivo é contribuir para a transição necessária para neutralizar os impactos das mudanças climáticas por meio de soluções inovadoras e energeticamente eficientes", conclui.