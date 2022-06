A Xerox destaca a oportunidade em grandes volumes de impressão

Diante das crises econômicas e sociais provocadas pela pandemia da COVID-19 nos últimos anos, as empresas vêm repensando como conduzem suas operações.

Relatórios da indústria gráfica mundial mostraram que a crise sanitária perturbou substancialmente os negócios. No entanto, de acordo com Report Linker, há mais de 25.000 empresas gráficas comerciais nas Américas, gerando mais de 900 bilhões de dólares em receitas anuais. Mesmo a partir de 2020, o mercado mundial de impressão comercial valia 411,99 bilhões de dólares; espera-se que valha 472,35 bilhões em 2026 e cresça significativamente durante os próximos cinco anos.

Diante dessas mudanças, a indústria gráfica está avançando e desenvolvendo novas técnicas, tecnologias e abordagens para o consumidor. Por sua vez, as empresas do setor fortaleceram suas ofertas utilizando materiais sustentáveis, equipamentos de economia de energia e outros mecanismos que lhes permitem operar de maneira eficiente e produtiva. Foi o caso dos equipamentos de impressão de alto volume.

Longe da noção popular do fim da impressão, de acordo com Smithers Pira, 49 trilhões de páginas A4 foram produzidas globalmente em 2019. Espera-se que este volume continue até 2024. De acordo com estas tendências, a Xerox tem agido como pioneira para oferecer as melhores alternativas na transição do equipamento offset para o digital.

“A Xerox está trabalhando arduamente para tornar a tecnologia mais flexível e aproximá-la de nossos clientes, para que seus investimentos sejam o mais rentáveis possível. Queremos que eles tenham plataformas que lhes permitam investir, gerar novos lucros, desenvolver e crescer com essas tecnologias. Uma área muito clara é a impressão digital com equipamentos que hoje têm maior capacidade em gerenciamento de cores, fluxos de trabalho automatizados e na geração de produtos com um diferencial no mercado”, diz Ezequiel Bardas, vice-presidente e gerente geral da Xerox América Latina.

Como ele aponta, a principal oportunidade para o mercado de impressão está na evolução do offset para o digital. Ela ampliou o leque de oportunidades no mercado, pois as empresas podem tirar proveito de sua rapidez e eficácia. Tem provado ser conveniente, acessível e eficiente. Alguns equipamentos já possuem um assistente digital para cumprir todos os requisitos ou otimizar o fluxo de trabalho, a tecnologia ideal para responder às demandas dos clientes em uma variedade de indústrias.