Agility lançou o programa Top Team

O mercado de tecnologia vem enfrentando indisponibilidade de profissionais para atender à crescente demanda provocada pela transformação digital. De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, a previsão é que o setor necessite de 797 mil profissionais entre 2021 e 2025. O número de profissionais que se formarão na área, cerca de 53 mil, de acordo com a instituição, fica bem aquém do necessário.

Por conta deste cenário, a Agility, empresa focada em Cyber Security, lançou o programa Top Team, que tem como objetivo dar novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de carreira para profissionais e estagiários da área de TI.

A ideia é contratar talentos em desenvolvimento e promover, em parceira com o colaborador, crescimento e aprendizado, em um programa de carreira estruturado que dá ao funcionário a oportunidade de entender quais treinamentos e entregas precisa realizar para chegar a posições mais altas na hierarquia da empresa.

O Top Team é formado por trilhas de aprendizado e níveis de evolução. A ideia é que o colaborador possa ter conhecimento de todos os degraus que pode galgar dentro da Agility para construir uma carreira sólida. A cada nível que passa, é avaliado e certificado.

“O profissional que ingressa em nosso time já sabe o que precisa fazer para poder chegar nos níveis mais altos. Temos um plano de carreira efetivo para ele”, explica Fábio Soto, CEO da Agility.

A empresa tem como objetivo oferecer mais inclusão e crescimento saudável para profissionais e mercado. Com isso, contrata pessoas em desenvolvimento, e não só as experientes, promove cultura de crescimento com aprendizado contínuo e habilita os profissionais a entregarem valor em projetos reais.

Além de profissionais já formados, a Agility conta com vagas para estagiários que também fazem parte do programa Top Team. O índice de contratação pós-estágio da empresa é alto: cerca de 90% dos estudantes são integrados às equipes depois de formados.