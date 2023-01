Agility e Qualys unem esforços por mais segurança cibernética no Brasil

A Agility, empresa de soluções gerenciadas de segurança cibernética, acaba de fechar uma parceria com a Qualys, uma das primeiras empresas de software a oferecer serviços de segurança no modelo Software as a Service (SaaS) em nuvem.

A Agility passa a integrar a partir de agora todas as soluções da Qualys em seus sistemas e serviços de segurança e privacidade de dados para clientes de todo o país em qualquer segmento de negócios, incluindo instituições de governo. As soluções da Qualys vão auxiliar o trabalho da Agility no diagnóstico e na correção de vulnerabilidades de ativos de TI de forma automática e contínua, seja em cloud, contêineres, internet das coisas (IoT), on-premises ou endpoints.

A solução da Qualys possui integrações nativas com as plataformas de segurança que já são ofertadas pela Agility, como F5 Networks e Palo Alto Networks, em temas como Web Application Firewall (WAF), Postura de segurança em cloud, NGFW e SASE, entre outros.

Para Leonardo Feitoza, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Agility, “o modelo de software como serviço é muito produtivo e vantajoso para os clientes e a parceria com a Qualys amplifica as nossas ofertas de soluções que auxiliam grande parte do mercado que confia na proteção que a Agility oferece”.

“Ao passo que os riscos cibernéticos se transformam em surpresas operacionais expressivas para as empresas, independentemente de porte e segmento, o sentimento que temos é que sempre estamos tentando corrigir prejuízos quando falamos de gerenciamento de vulnerabilidades. O Gartner nos sinaliza que não podemos mais dar espaço para fazer gestão de ameaças e riscos cibernéticos trabalhando em silos. Na prática, a automação dos processos para identificar, classificar e remediar essas vulnerabilidades de maneira integrada ao seu perímetro de segurança é essencial e faz toda a diferença”, completa Feitoza.

O executivo da Agility explica que a busca pela parceria com a Qualys e seu portifólio tem como meta ajudar um mercado ávido por inovações a lidar de maneira inteligente contra fragilidades sistêmicas e de ativos que possam gerar algum tipo comprometimento, dano e impacto aos seus negócios. “E não apenas protegendo o ecossistema de clientes Agility, mas todo o mercado brasileiro com uma solução relevante, composta por produto e serviço para reduzir drasticamente a janela de riscos cibernéticos vivenciados dia após dia”, diz um comunicado de imprensa.

De acordo com Eduardo Costa Lopes, líder de Vendas e Canais da Qualys no Brasil, “o volume de negócios no meio digital cresce exponencialmente e, com ele, aumenta a complexidade na gestão e correção das vulnerabilidades, que é o principal foco dos serviços e soluções da empresa”. “Nosso objetivo é trabalhar essa gestão como um processo desde o início dos cuidados com a segurança dos seus ativos até a correção dos problemas que as empresas possam ter com as vulnerabilidades, sempre levando em consideração o aumento da oferta de valor agregado e também a redução de custo total desses processos”, afirma Costa Lopes.

A Qualys busca agora ampliar a rede de parceiros no Brasil e tem na Agility uma forte aliada na conquista de novos clientes. A empresa atua tradicionalmente com parcerias estratégicas dos principais provedores de nuvem, como Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, além de provedores de serviços gerenciados e consultorias líderes globais. Além da gestão de vulnerabilidades, a Qualys vai colaborar em eficácia de processos que a Agility já executa como monitoramento contínuo em cloud; patch management para corrigir e aplicar alterações de configuração pós-patch em sistemas operacionais, dispositivos móveis e aplicativos de terceiros; e inventário de TI para identificar automaticamente todos os ativos conhecidos e desconhecidos de infraestrutura das empresas clientes.

Para Costa Lopes, “o importante é entregarmos soluções para os problemas de cibersegurança e não apenas produtos. Com isso, inevitavelmente o risco do negócio será diminuído e ganhos financeiros de eficiência operacional e eficácia dos processos das áreas de segurança cibernética serão maximizados.”

Segundo o comunicado de imprensa, para as empresas que atendem o público consumidor, a soma de soluções de Agility e Qualys fortalece a garantia do cumprimento das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), principalmente no que diz respeito ao armazenamento e tratamento de dados pessoais e informações críticas.