Cinco tendências tecnológicas que terão um grande impacto nos negócios

Ao longo de 2022, o mundo continuou a enfrentar um ambiente de mudança -dominado por altos e baixos econômicos, uma crise de energia impulsionada pelo conflito e uma reinvenção da cadeia de abastecimento- e se recuperando da devastação de uma pandemia global de longa duração.

Hector Cobo. Hector Cobo.

Ao mesmo tempo, a transformação digital, cultural e ambiental dos últimos anos tem exigido grande resistência de todos para se adaptar rapidamente. Hoje, mais do que nunca, espera-se que as organizações estejam preparadas para qualquer mudança, e espera-se que seus especialistas em negócios e tecnologia colaborem para tomar as melhores decisões.

Que desafios e desenvolvimentos 2023 trará? Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que precisamos estar permanentemente prontos e altamente resilientes a um cenário instável, onde os choques de mercado podem ter um grande impacto nos negócios e nas relações com os clientes. Também sabemos que a tecnologia e a inovação serão vitais para enfrentar tempestades potenciais e navegar com segurança quando o vento estiver às nossas costas.

As empresas sabem que não podem estagnar, portanto devem continuar a transformar e a digitalizar constantemente. Para ajudá-los a obter uma imagem mais clara da direção do ambiente em que operam, identificamos cinco tendências tecnológicas que terão uma grande influência no ambiente empresarial no ano que vem, tornando-os mais fortes e resistentes enfrentando a nova realidade que prevalecerá nos próximos meses.

1. As telecomunicações impulsionam sua digitalização As redes 5G geraram grandes expectativas com a promessa de maior velocidade de dados e menor latência. As empresas de telecomunicações estão dedicando recursos significativos à renovação de suas redes para apoiar a 5G. Com a adição da Internet das coisas (IoT) e a análise de streaming, a 5G terá maior influência em áreas como veículos autônomos, casas inteligentes, linhas de produção e muito mais. Os prestadores de serviços de comunicação estão alavancando sua infra-estrutura e redes para levar o processamento e a análise de dados ao limite. Para fazer isso, eles estão se voltando para a nuvem para análise para que possam tomar melhores decisões e analisar e compreender as exigências, necessidades e expectativas de seus clientes. Sem dúvida, as empresas de telecomunicações estarão usando a Internet das coisas (IoT) não apenas para gerar novos negócios, serviços e fluxos de receita, mas também para criar a infra-estrutura e a conectividade para todos os tipos de dispositivos e sensores. Assim, um operador poderá usar a análise para coletar, compreender e utilizar os dados que a Internet sem fio gera.

2. A nuvem, o caminho para a analítica As empresas estão implementando soluções de dados e análises, e a nuvem será o mecanismo pelo qual elas optarão. A pesquisa da IDC, "Avanços na cultura organizacional baseada em dados, análises e IA", revela que as plataformas como serviço (PaaS) ou nuvens públicas são utilizadas por 32% das organizações na América Latina, enquanto 46% delas planejam utilizá-las nos próximos 12 a 24 meses. Este também é o caso globalmente. As organizações estão escolhendo a nuvem para acelerar o uso de ferramentas analíticas que lhes permitam tomar decisões rápidas com base em dados para se diferenciarem de seus concorrentes. A análise e a nuvem continuarão permitindo que as organizações respondam mais rapidamente e de forma mais inteligente, baseando as decisões em dados. Ao agregar insights derivados não apenas desses dados, mas do contexto, as informações ajudarão as partes interessadas a identificar o que é importante e tomar melhores medidas, automatizar os fluxos de decisão, concentrar-se nas exceções e permitir que elas percebam, respondam e executem à velocidade do pensamento.

3. Gêmeos digitais, o outro "eu" do negócio Utilizando a tecnologia de simulação de gêmeos digitais, as empresas estão conduzindo uma miríade de testes para cenários que mostram o impacto que diferentes decisões poderiam ter em seu desempenho operacional e KPIs. Os gêmeos digitais são réplicas de objetos que existem na vida real e até mesmo em ecossistemas complexos. As organizações irão usá-las cada vez mais para replicar funções que estão em constante mudança, tais como entidades físicas, ativos financeiros, recursos humanos, processos, fluxos de trabalho e restrições, incluindo condições econômicas e climáticas variantes. Os fabricantes, por exemplo, usam gêmeos digitais para aplicar inteligência artificial e aprendizagem de máquinas a diferentes fluxos de dados para simular como os produtos e materiais se moverão, assim como flutuações nas operações de estoque e armazém.

4. Sustentabilidade e mudança climática As empresas também se concentrarão no cumprimento dos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) para projetar uma estratégia para medir seu desempenho em cada uma dessas áreas. Para entender os riscos físicos e de transição, bem como os desenvolvimentos dos ESG, as organizações utilizam recursos tecnológicos que integram análises avançadas de dados e a geração de cenários hipotéticos que, apoiados por testes de estresse, lhes permitem antecipar possíveis cenários nos quais operarão e acrescentar variáveis climáticas e comerciais que poderiam influenciar seus resultados financeiros e de reputação. Da mesma forma, a medição da pegada de carbono se tornará cada vez mais um critério-chave para competir e permanecer relevante no atual ambiente de negócios. As plataformas de observação de conformidade permitem monitorar a adesão aos regulamentos e políticas ambientais em escala global e regional.