Nova app para pagar em reais na Argentina

A kamiPay, fintech argentina fornecedora de soluções para cobranças internacionais, anunciou que mais de 600 marcas de todo o país selecionaram sua ferramenta para cobrar produtos e serviços em reais (R$) de brasileiros turistas na Argentina e recebam dólares ou pesos digitais imediata e automaticamente.

Segundo a kamiPay, a nova solução agiliza e potencializa o negócio de operadoras de viagens, hotéis, estabelecimentos gastronômicos, locadoras e todos os tipos de empreendimentos turísticos, na hora de solicitar cobranças com facilidade e segurança aos turistas brasileiros visitando a Argentina.

Para isso, o kamiPay combina o PIX (sistema do Banco Central do Brasil que se tornou o principal meio de pagamento do país) com a tecnologia blockchain. O turista escaneia pessoalmente um código QR do PIX, ou recebe um link se a operação for remota, efetua o pagamento em reais como se estivesse no Brasil e, instantaneamente, o provedor recebe dólares digitais na carteira moeda digital de sua escolha, um saldo que a gente pode converter em pesos argentinos a qualquer momento.

Em poucos meses desde o seu lançamento em junho de 2023, a proposta de valor do kamiPay já agregou mais de 600 marcas: Freddo, Prune, Cheeky, Howard Johnson, Chalten Suites Hotel, Frappe, Juana de Arco, Barricas y Toneles, Vinoteca Casagrande, Guapaletas, Finca Flichman, Quotidiano, Fervor, Sottovoce, Burladero, entre outros.

Segundo dados da Direção Nacional de Mercados e Estatísticas do Ministério de Turismo e Esportes da Nação, o Brasil origina o principal fluxo de turismo receptivo da Argentina, mercado com faturamento anual superior a 1 bilhão de dólares.