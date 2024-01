green4T realiza a 5ª edição do Summer Job para mulheres universitárias

A green4T, empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados, está realizando um programa voltado para apoiar mulheres universitárias que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, o Summer Job. A iniciativa, que, neste ano, contou com mais de 1.200 inscrições, oferece estágio de férias remunerado para essas futuras profissionais.

Em 60 dias de imersão (duração total do programa –do dia 8 de janeiro ao dia 8 de março de 2024), as universitárias aprendem e aplicam conceitos contemporâneos como Human-centered Design, Design Sprint e Metodologias Ágeis. Tudo isso com a sustentabilidade como principal viés. Essa é, inclusive, a grande novidade desta edição: o desafio sustentável.

No treinamento também, serão abordadas temas como a agenda ESG, economia circular e compras sustentáveis. Entre as áreas que as Summers irão contribuir, estão: Comunicação, Supply Chain, Qualidade, Financeiro, Serviços Continuados, Jurídico, e Sustentabilidade.

“O programa vai além de promover a diversidade; estamos plantando sementes para a formação de líderes sustentáveis que farão a diferença no mundo corporativo nos próximos anos. Nosso objetivo é integrar essas universitárias na rotina do negócio, permitindo que aprendam com os desafios reais e também contribuam para nossa missão de acelerar a agenda sustentável”, afirma Roberta Cipoloni Tiso, diretora de Sustentabilidade e Comunicação da empresa.

Em 2022, o Summer Job totalizou 833 inscrições, contabilizando um crescimento de 44% na edição de 2023.