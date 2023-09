Runtalent tem quase 100 vagas abertas na área de TI

Apesar das demissões em massa em big techs, que atingiram mais de 97 mil pessoas em 2023, o setor de Tecnologia da Informação (TI) continua aquecido. De acordo com o LinkedIn, entre as 25 profissões em alta este ano, pelo menos 10 são do setor.

Desta forma, a Runtalent, especialista no mercado de TI e em outsourcing, está com quase 100 cargos disponíveis no segmento, e especialistas de todo Brasil podem se candidatar.

A Runtalent oferece os serviços de alocação de profissionais de TI, serviços gerenciados e squads ágeis, unindo métodos ágeis com acompanhamento e suporte para maximização dos resultados.

Dentre as oportunidades, 74% destinam-se ao trabalho remoto, enquanto 15% são atribuídas ao modelo híbrido e 11% para o presencial.

Os profissionais que a empresa mais busca são das seguintes áreas ou posições:

SAP (funcionais e ABAP)

Java. Net

Gerentes de projetos e infraestrutura

Segundo o diretor de Operações da Runtalent, Gilberto Reis, a perspectiva para esse final de ano é otimista, principalmente pela chegada do fim do ano, devido à contratação necessária para cobrir a demanda em Black Friday, Natal e liquidações pós-Natal. “Já estamos ouvindo perspectiva de aumento no quarto trimestre, puxada pela Black Friday e retomada de projetos que foram postergados no primeiro trimestre. Vemos que há um grande potencial de crescimento para o final deste ano e, consequentemente, para 2024”, revela o executivo.

Os profissionais podem consultar mais informações sobre as vagas e se candidatar pelo site da empresa.