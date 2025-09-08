Quais são os quatro tipos diferentes de tecnologia blockchain?

Os quatro principais tipos de redes blockchain são blockchains públicas, blockchains privadas, blockchains híbridas e blockchains de consórcio.

Uma blockchain é um tipo de tecnologia de registro distribuído (DLT) que registra e verifica com segurança todas as transações em vários computadores conectados, ou nós, simultaneamente. Como os dados em uma blockchain são imutáveis, é difícil — mas não impossível — alterar ou adulterar os dados registrados sem que os outros nós percebam.

Existem diversos casos de uso para blockchains, incluindo o compartilhamento de registros médicos, a melhoria de processos de fluxo de trabalho com IA e a descentralização de serviços financeiros. No entanto, existem desvantagens no uso de blockchains, como preocupações regulatórias e o enorme consumo de energia e a geração de lixo eletrônico da tecnologia.

À medida que o uso do blockchain continua a evoluir, mais empresas aceitarão stablecoins para transações cotidianas, governos podem usar blockchains para títulos digitais e organizações buscarão melhorar a governança das redes blockchain.

Aqui está o que você precisa saber sobre os diferentes tipos de tecnologia blockchain.

1. Blockchain público Um blockchain público é onde criptomoedas como o bitcoin se originaram e ajudou a popularizar a DLT. Ela elimina os problemas de uma autoridade central, incluindo menos segurança e transparência. A DLT não armazena informações em um único lugar, mas as distribui por uma rede ponto a ponto. Sua natureza descentralizada requer algum método para verificar a autenticidade dos dados. Esse método é um algoritmo de consenso pelo qual os participantes da blockchain chegam a um acordo sobre o estado atual do livro-razão. Prova de trabalho e prova de participação são dois métodos de consenso comuns. Uma blockchain pública não é restritiva e não requer permissão, e qualquer pessoa com acesso à internet pode se cadastrar em uma plataforma blockchain para se tornar um nó autorizado. Esse usuário pode acessar registros atuais e passados ​​e ajudar a conduzir atividades de mineração, que são os cálculos complexos usados ​​para verificar transações e adicioná-las ao livro-razão. Nenhum registro ou transação válido pode ser alterado na rede sem o conhecimento dos participantes. Qualquer pessoa pode verificar as transações, encontrar bugs ou propor alterações, pois o código-fonte geralmente é de código aberto. Vantagens Blockchains públicos são completamente independentes de organizações. Por exemplo, se a empresa que iniciou a rede deixar de existir, o blockchain público continuará funcionando enquanto houver computadores conectados à rede.

Blockchains públicos têm transparência de rede.

Os blockchains públicos são geralmente seguros se os usuários seguirem protocolos e métodos de segurança.

O algoritmo de consenso permite que os usuários tomem decisões democráticas. Por exemplo, a maioria dos usuários pode decidir quando, onde e como atualizar a rede. Desvantagens A rede pode ser lenta, dependendo do número de nós participantes.

As empresas não podem restringir o acesso ou uso.

Apesar da propaganda enganosa de que blockchains públicas são imutáveis, a tecnologia pode ser explorada. Por exemplo, se a maioria dos usuários decidir assumir o controle da rede, grupos mal-intencionados podem realizar um ataque de 51% contra toda a rede.

Blockchains públicos não escalam bem porque a tecnologia exige atualizações em tempo real sobre todas as transações passadas e presentes, o que pode limitar o crescimento da rede. Recursos como capacidade computacional, servidores e largura de banda devem ser capazes de suportar o crescimento contínuo da rede.

Assim como todos os tipos de tecnologia blockchain, os blockchains públicos têm um impacto ambiental descomunal, incluindo requisitos intensos de energia, emissões de gases de efeito estufa e uso de hardware, como visto na criptomineração. Casos de uso Os casos de uso mais comuns para blockchains públicas são a mineração e a troca de criptomoedas. Elas também podem ser usadas para criar um registro fixo com uma cadeia de custódia auditável, como a autenticação eletrônica de declarações juramentadas, registros públicos de propriedade e ativos digitais. Um exemplo disso são os tokens não fungíveis (NFTs). Esse tipo de blockchain é ideal para organizações baseadas em transparência e confiança, como grupos de apoio social ou organizações não governamentais. Devido à natureza pública da rede, empresas privadas provavelmente preferem evitá-la.

2. Blockchain privado Um blockchain privado funciona em um ambiente restritivo, como uma rede fechada ou quando está sob o controle de uma única entidade. Embora opere como uma rede blockchain pública, no sentido de que utiliza conexões ponto a ponto e descentralização, esse tipo de blockchain opera em uma escala muito menor e pode ser personalizado para atender às necessidades de uma empresa. Em vez de qualquer pessoa poder participar e fornecer poder de computação, os blockchains privados geralmente são operados em uma pequena rede dentro de uma organização. Vantagens A organização controladora define níveis de permissão, segurança, autorizações e acessibilidade. Por exemplo, uma empresa que configura uma rede blockchain privada pode determinar quais nós podem visualizar, adicionar ou alterar dados.

A organização controladora pode impedir que terceiros acessem determinadas informações.

Os blockchains privados podem processar transações muito mais rapidamente do que os blockchains públicos porque são limitados em tamanho.

O tamanho normalmente menor de um blockchain privado significa que o mecanismo de consenso geralmente é mais simples. Desvantagens Os críticos afirmam que blockchains privados não são blockchains verdadeiros, já que a filosofia central dos blockchains é a descentralização.

É mais difícil alcançar total confiança nas informações, pois certos nós centralizados determinam o que é válido.

O pequeno número de nós pode significar menor segurança. Por exemplo, se alguns nós se tornarem invasores, o método de consenso pode ser comprometido.

O código-fonte de blockchains privadas geralmente é proprietário e fechado. Usuários externos não têm a capacidade de auditá-lo ou confirmá-lo de forma independente, o que pode levar a uma menor segurança.

Não há anonimato para os participantes. Casos de uso A velocidade dos blockchains privados os torna ideais para casos em que o blockchain precisa ser criptograficamente seguro, mas a entidade controladora não quer que as informações sejam acessadas pelo público, como dados pessoais ou registros financeiros. O setor de saúde pode usar um blockchain privado para trocar informações confidenciais de pacientes entre provedores colaboradores, melhorando a qualidade do atendimento ao paciente. Um blockchain privado para gestão da cadeia de suprimentos (SCM) cria um registro online seguro que rastreia todas as transações e movimentações de mercadorias em tempo real, aumentando a transparência e a eficiência. Outros casos de uso para blockchains privados incluem propriedade de ativos e votação interna.

3. Blockchain híbrido Uma blockchain híbrida combina elementos de blockchains privadas e públicas. Ela permite que organizações configurem um sistema privado, baseado em permissão, juntamente com um sistema público, sem permissão, permitindo-lhes controlar quem pode acessar dados específicos armazenados na blockchain e quais dados são disponibilizados publicamente. Quando um usuário adere a uma blockchain híbrida, ele tem acesso total à rede. A identidade do usuário é protegida de outros usuários, a menos que ele realize uma transação. Nesse caso, sua identidade é revelada à outra parte. Normalmente, transações e registros em uma blockchain híbrida não são tornados públicos, mas podem ser verificados quando necessário, como ao permitir o acesso por meio de um contrato inteligente. Informações confidenciais são mantidas dentro da rede, mas ainda são verificáveis. Mesmo que uma entidade privada seja proprietária da blockchain híbrida, ela não pode alterar transações. Vantagens Os hackers não conseguem montar um ataque de 51% na rede porque a tecnologia funciona dentro de um ecossistema fechado.

Ela protege a privacidade, mas permite a comunicação com terceiros.

As transações são baratas e rápidas, oferecendo melhor escalabilidade do que uma rede blockchain pública. Desvantagens Não é totalmente transparente porque as informações podem ser protegidas.

Atualizar a rede pode ser um desafio.

Não há incentivo para que os usuários participem ou contribuam para a rede. Casos de uso Mercados altamente regulamentados, como o de serviços financeiros, podem se beneficiar do uso de blockchains híbridos. Empresas imobiliárias podem usar um blockchain híbrido para operar sistemas de forma privada, mas exibir certas informações, como listagens, ao público. O setor varejista pode otimizar processos existentes com blockchains híbridos. Blockchains híbridos também podem aprimorar práticas de saúde existentes, como a proteção de dados, a melhoria da gestão de registros médicos e o monitoramento de surtos por meio de rastreamento digital.

4. Consórcio blockchain Um blockchain de consórcio, também conhecido como blockchain federado, é semelhante a um blockchain híbrido, pois possui recursos de blockchain público e privado. A diferença é que vários membros da organização colaboram em uma rede descentralizada. Essencialmente, uma blockchain de consórcio é uma blockchain privada com acesso limitado a um grupo específico, eliminando os riscos inerentes ao controle da rede por uma única entidade em uma blockchain privada. Em uma blockchain de consórcio, os procedimentos de consenso são controlados por nós predefinidos. Ela possui um nó validador que inicia, recebe e valida transações. Os nós membros podem receber ou iniciar transações. Vantagens Um blockchain de consórcio tende a ser mais seguro, escalável e eficiente do que um blockchain público.

Possui taxas de transação consistentemente baixas, independentemente do número de usuários.

Assim como os blockchains privados e híbridos, ele também oferece controles de acesso. Desvantagens Configurar um consórcio de blockchain pode ser difícil. Quaisquer alterações no sistema devem ser aprovadas por todos os participantes.

É menos transparente que um blockchain público.

Ele pode ser comprometido se um nó membro for violado.

As regulamentações e permissões de uma blockchain de consórcio podem prejudicar a funcionalidade da rede. Por exemplo, podem ocorrer disputas entre usuários que não conseguem chegar a um consenso. Casos de uso Esse tipo de blockchain utiliza serviços bancários e de pagamento. Por exemplo, diferentes bancos podem formar um consórcio e decidir quais nós validarão as transações. Organizações de pesquisa podem criar um modelo semelhante. Blockchains de consórcio também são ideais para SCM, especialmente para aplicações em alimentos e medicamentos. Blockchain com permissão vs. sem permissão Os blockchains podem ser categorizados em dois tipos principais com base nos níveis de acesso e permissão: blockchains com permissão ou privados e blockchains sem permissão ou públicos. Blockchains com permissão permitem acesso apenas a nós aprovados. Essa estrutura permite maior controle sobre quem pode ingressar na rede e quais dados podem acessar. Blockchains com permissão também são conhecidas como blockchains privadas ou corporativas. Blockchains sem permissão são abertos para qualquer pessoa ingressar, participar e interagir livremente. Os nós participantes validam transações e contribuem para a funcionalidade geral da rede sem a necessidade de aprovação adicional. Blockchains sem permissão também são conhecidos como blockchains públicos.