Continuidade e recuperação de negócios: quais as diferenças e como implementar?

O que você faria para manter seu negócio funcionando caso sua empresa fosse atingida por um desastre? Os riscos e os impactos de uma crise podem ser enormes: perda de clientes, receitas, dados e reputação. Por isso, é fundamental que as empresas tenham dois planos: o de continuidade e o de recuperação de negócios.

Um plano de recuperação de desastres ou disaster recovery plan (DRP) mostra como a empresa pode voltar a usar os sistemas e a infraestrutura de TI depois de uma adversidade. Um DRP antecipa tudo o que pode dar errado com os computadores, as redes, os servidores e os dados e o que deve ser feito para consertar ou recuperar.

Um plano de continuidade de negócios (BCP) é mais completo do que um plano de recuperação de desastres (DRP) e tem planos para lidar com processos, ativos, pessoas e parceiros que podem ser afetados pelo problema.

7 dicas para elaborar um BCP e um DRP

Nessa linha, algumas dicas podem ajudar gestores a elaborar os planos em questão.

1. Identificar os processos e recursos críticos

Avalie quais são as atividades essenciais para o funcionamento do seu negócio e quais são os recursos necessários para mantê-las, incluindo os sistemas e a infraestrutura de TI.

2. Analisar os riscos e impactos de uma interrupção

Também é importante levantar quais são as ameaças e as consequências potenciais de uma paralisação nos processos críticos, considerando diferentes cenários e tipos de desastres.

3. Definir objetivos e prioridades

Estabeleça quais são os níveis de serviço aceitáveis e os tempos de recuperação para cada processo crítico, definindo a ordem de importância e urgência.

4. Desenvolver estratégias de continuidade e recuperação

Elaborar as medidas que serão tomadas para garantir que os processos críticos continuem operando ou sejam restaurados o mais rápido possível é essencial. Ainda é preciso considerar as alternativas disponíveis, como backups, redundâncias, alta disponibilidade, cloud computing etc.

5. Documentar o processo

Registre em um formato claro e acessível todas as informações sobre o BCP e o DRP, incluindo as responsabilidades, os procedimentos, os recursos, os contatos e os testes.

6. Testar e atualizar periodicamente

Realize testes periódicos para verificar se o BCP e o DRP estão funcionando corretamente e atualize-os conforme necessário, considerando as mudanças no ambiente de negócio e de TI.

7. Comunicar às partes interessadas

Informe todos os envolvidos na execução do BCP e do DRP sobre os seus objetivos, estratégias, ações e procedimentos, incluindo os colaboradores, os clientes, os fornecedores e os parceiros.

Por fim, ter a visão de negócios necessária para se preparar para imprevistos é imprescindível no ambiente empresarial. Planejamento, planos de reestruturação, digitalização de documentos e automatização de processos são ferramentas aliadas na hora de posicionar as companhias à frente de seus concorrentes, além de as preparar para desafios previsíveis e imprevisíveis do mercado. E nada melhor que a adaptabilidade para o sucesso da operação de uma empresa.

Sobre o autor: Hermínio Gonçalves é CEO da SoftExpert Brasil.