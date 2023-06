Como os gerenciadores de senhas ajudam a mantê-lo seguro online?

Com tantos aplicativos que exigem registro de conta, é quase impossível para os usuários se lembrarem de todas as suas senhas. Frequentemente, muitos usuários optam por usar a mesma senha em diferentes serviços e aplicativos, aumentando o risco de segurança caso um hacker roube suas credenciais em um dos serviços que utilizam, pois com essas mesmas chaves podem acessar outros aplicativos.

Isso abre brechas de oportunidade para invasores e apresenta riscos para empresas cujos usuários foram vítimas de roubo de credenciais. Mas, embora sempre se diga que o ser humano é o elo mais fraco da cadeia de segurança, quem pode culpar uma pessoa por não se lembrar de pelo menos 20 senhas diferentes? Se eles não se lembrarem da chave correta para um serviço específico, esse serviço bloqueará o acesso. Ninguém gosta de ter que pedir para você redefinir a senha repetidamente.

Alguns usuários usam a mesma senha básica com algumas variações, mas ainda há o risco de esquecer a chave correta ou o invasor quebrar as variações para acessar outros serviços. Para evitar riscos de segurança, sem forçar os usuários a se lembrarem de dezenas de chaves, existem soluções de gerenciamento de senhas.

Os gerenciadores de senhas permitem que você armazene, com segurança no dispositivo, todas as senhas que o usuário precisa para acessar serviços e aplicativos, de modo que o usuário só precisa se lembrar de uma senha: a do gerenciador de senhas.

Segundo a VPNOverview.com, os gerenciadores de senhas (por exemplo, Blur ou 1Password) permitem o armazenamento da todas as senhas com segurança num "cofres de senhas". A partir do momento em que você instalou um, você só precisa se lembrar de sua senha mestra, que lhe dará acesso a todas as senhas que você salvou. Seu gerenciador de senhas finalmente o protege com um aplicativo simples.

Os aplicativos gerenciadores de senhas ajudam a tornar ou sistema muito mais seguro e eficiente, diz eles do VPNOverview. Isso é por que:

Os gerenciadores de senha criptografam suas senhas para que ninguém além de você tenha acesso a elas.

Eles economizam seu tempo fazendo login em suas contas automaticamente ou com apenas um clique.

Eles criam senhas fortes e exclusivas para todas as suas contas, portanto, nenhuma delas é fácil de adivinhar.

Eles funcionam em vários dispositivos, o que significa que você pode fazer login em suas contas no computador e no smartphone com o mínimo de esforço.

No entanto, nem todos os gerenciadores de senhas são 100% seguros, alertam os especialistas de VPNOverview. “Como você dará ao gerenciador de senhas acesso a todas as suas senhas, é importante escolher uma em que você possa confiar. Alguns autoproclamados ‘gerenciadores de senhas’ abusam da confiança para coletar suas informações pessoais e usá-las contra você. Da mesma forma, outros gerenciadores de senhas simplesmente não são seguros o suficiente e podem ser comprometidos —mesmo com boas intenções. Por fim, se eles não puderem manter suas informações seguras, você não deve arriscar usá-los”, aconselham os especialistas.

Como escolher a melhor opção de gerenciamento de senhas? Profissionais de segurança de VPNOverview.com avaliaram várias soluções no mercado e anunciaram quais são as mais confiáveis. Os 5 melhores gerenciadores de senhas incluem o NordPass, Keeper, 1Password, Dashlane e RememBear. Além de publicar os resultados de sua avaliação, o VPNOverview também compartilhou algumas dicas a serem levadas em conta para escolher o gerenciador de senhas que melhor se adapta a cada usuário.