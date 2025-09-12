8 coisas que você precisa saber ao migrar do Windows para o Linux

Mudar do Windows para o Linux exige um certo nível de comprometimento, mas pode abrir um mundo de opções e oportunidades. Antes de mudar de sistema operacional, consulte a documentação, faça um plano detalhado e esteja preparado para aprender uma variedade de novas habilidades.

Migrar do Windows para o Linux não é difícil, mas antes de mudar, você precisa entender as diferenças entre o Linux e o Windows. Espere diferenças entre as comunidades Windows e Linux e um maior nível de escolha em tópicos sobre Linux. Veja a lista de verificação completa abaixo.

1. Linux não é uma coisa só Não existe apenas um sistema operacional Linux. O Microsoft Windows representa um sistema operacional controlado por uma empresa. Como o código do Linux é de código aberto, qualquer pessoa pode criar sua própria distribuição e personalizá-la de acordo com suas necessidades. Portanto, você pode escolher entre milhares de distribuições Linux. Distribuições são versões do Linux para propósitos específicos. Por exemplo, algumas funcionam como servidores de produção em ambientes corporativos, enquanto outras são projetadas para criativos, desenvolvedores ou usuários domésticos. Softwares instalados voltados para um uso específico diferenciam as distribuições. A maioria das distribuições evoluiu do Red Hat Linux ou do Debian Linux. Outro diferencial significativo é a comunidade Linux. Projetos de código aberto como o Linux dependem da colaboração e da construção a partir do trabalho de outros. A comunidade Linux abrange organizações, idiomas e objetivos em todo o mundo.

2. Por que o Linux é gratuito? Software livre e de código aberto pode ser difícil de entender para aqueles acostumados a licenciamentos restritivos e software proprietário que não pode ser modificado. O licenciamento de código aberto torna o código-fonte — ou seja, a programação por trás dos aplicativos — disponível gratuitamente. Qualquer pessoa pode modificar esse código para criar softwares melhores ao longo do tempo. O sistema operacional Linux é um exemplo de uma base de código licenciada de código aberto. O resultado é que as pessoas podem implementar boas ideias, independentemente de onde venham e sem qualquer consideração real por agendas corporativas ou resultados financeiros. O software evolui rapidamente e está sujeito à revisão apenas pela comunidade, o que frequentemente aumenta a segurança e a estabilidade do aplicativo. Software proprietário — ou seja, software de código fechado — vem pré-compilado para o consumidor. Você não pode modificá-lo. O Windows é um sistema operacional de código fechado.

3. Você pode alterar os ambientes de trabalho A Microsoft oferece uma interface gráfica integrada para Windows. Ela inclui muitas configurações, mas um único ambiente de trabalho gerencia tudo. No Linux, ambientes de trabalho com interface gráfica são opcionais, peças de software discretas que você pode remover e substituir como qualquer outro aplicativo. Muitas distribuições de servidores Linux não utilizam interfaces gráficas. Você pode escolher o melhor ambiente de trabalho em vez de usar o oferecido por um determinado fornecedor. Os usuários costumam instalar uma interface gráfica que consome menos recursos em sistemas ou servidores mais antigos.

4. O Linux é um sistema operacional maduro O Linux não é mais apenas um sistema operacional de servidor — ele também oferece suporte a usuários domésticos ou de escritório. No passado, instalar o Linux era desafiador, manter o software era difícil e as interfaces gráficas (GUIs) eram menos amigáveis. No entanto, os desktops Linux modernos incluem uma variedade de configurações de acessibilidade para facilitar o uso por todos. Eles também são muito mais atraentes visualmente. O Linux inclui os recursos de acessibilidade que a maioria dos usuários espera, então usuários domésticos ou PMEs também podem usá-lo. O Linux inclui os recursos de acessibilidade que a maioria dos usuários espera, então usuários domésticos ou PMEs também podem usá-lo.

5. Trabalhe na linha de comando Se você adotar o Linux, prepare-se para trabalhar na linha de comando do Linux. GUIs são opcionais — especialmente em servidores — e você pode achar muitas tarefas mais rápidas e simples de executar no terminal. Existem duas estruturas principais de sintaxe para comandos do Linux. A maioria dos comandos usa a sintaxe de command - options argument, na qual as opções modificam o comando. O comando atua sobre o argumento. Saída da execução do comando $ ls - la. Saída da execução do comando $ ls - la. Por exemplo, para exibir o conteúdo do seu diretório inicial em formato longo, incluindo arquivos ocultos, digite: $ ls -la Outros comandos usam uma sintaxe de command subcommand argument. Você pode executar o comando systemctl com esta sintaxe. Por exemplo, para reiniciar o serviço sshd usando systemctl, digite: # systemctl restart sshd Neste caso, restart é o subcomando e sshd é o argumento. O sistema de referência de páginas do manual é útil e fornece muitas informações sobre comandos específicos. O sistema de referência de páginas do manual é útil e fornece muitas informações sobre comandos específicos. O Linux oferece um manual integrado para fornecer aos usuários uma referência rápida, conhecido como páginas de manual. Use esta referência para encontrar os vários comandos e opções relacionadas. Para ver o uso básico e as opções do comando ls, digite: $ homem ls

6. Entenda a escalada de privilégios Por motivos de segurança, evite fazer login com privilégios administrativos, a menos que seja absolutamente necessário. A conta de administrador do Linux é chamada de root e tem muito mais poder do que a conta de administrador do Windows, o que aumenta a vulnerabilidade. O Windows possui o recurso Run As para elevar privilégios ao executar determinados comandos. O Linux usa o sudo para executar tarefas delegadas que vão além daquelas do usuário padrão. Como um novo usuário do Linux, você pode usar o sudo para gerenciar serviços ou software. A documentação geralmente exibe um comando como este: $ sudo systemctl restart rsyslog O uso do sudo varia de acordo com a distribuição. Algumas definem uma configuração padrão na qual usuários comuns devem usar o sudo para exercer privilégios de root, enquanto outras incentivam os administradores a delegar privilégios para atender às suas necessidades.

7. Encontre software de código aberto compatível Os sistemas operacionais permitem, fundamentalmente, a produtividade executando os aplicativos que os usuários precisam. Você provavelmente precisará de um pacote de produtividade ao migrar para o Linux. O principal pacote de produtividade de código aberto é o LibreOffice, que possui compatibilidade cruzada com os tipos de arquivo do Microsoft Office. Outras alternativas incluem o Zoho Workplace e o Calligra Suite. O LibreOffice Writer funciona essencialmente como uma versão de código aberto do Microsoft Word, e você pode usá-lo para acessar e editar arquivos do Word. O LibreOffice Writer funciona essencialmente como uma versão de código aberto do Microsoft Word, e você pode usá-lo para acessar e editar arquivos do Word. Você instala software Linux compilado a partir de pacotes. Gerenciadores de pacotes — que podem ser específicos da distribuição — mantêm o software. Distribuições derivadas do RHEL usam gerenciadores de pacotes como YUM e DNF, enquanto aquelas derivadas do Debian frequentemente usam APT. Por exemplo, o primeiro comando abaixo instala o scanner de porta Nmap em uma distribuição derivada do Red Hat, e o segundo o instala em uma distribuição derivada do Debian: $ sudo dnf install nmap $ sudo apt install nmap

8. Saiba onde os arquivos estão armazenados Assim como o Windows, o Linux organiza arquivos em locais específicos. O Padrão de Hierarquia do Sistema de Arquivos impõe a padronização do gerenciamento de arquivos em todas as distribuições Linux. Esse padrão permite que aplicativos e usuários saibam quais diretórios contêm arquivos de configuração, dados do usuário e arquivos de log do sistema. Os três diretórios mais importantes são os seguintes: /etc contém arquivos de configuração. /home/{username} contém arquivos específicos do usuário e representa o diretório pessoal privado do usuário. /var/log contém arquivos de log do sistema e de serviço.