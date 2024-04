Segurança digital atinge mais de 95% dos e-Commerces no Brasil

Segundo dados do “Perfil do e-Commerce Brasileiro”, pesquisa anual feita pela BigDataCorp, houve um aumento expressivo na adoção de SSL (Secure Sockets Layer), um protocolo de segurança que criptografa a comunicação entre o site e o usuário, evidenciando um salto de 83,36% em 2019 para 89,35% em 2023. Este avanço sublinha a crescente preocupação com a segurança online no Brasil. Em paralelo, a pesquisa aponta um aumento no uso de carteiras virtuais, refletindo uma transformação nos hábitos de pagamento do consumidor brasileiro.

Para Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp, a pandemia acelerou a digitalização dos negócios, e o e-Commerce brasileiro não ficou para trás. “Observamos uma evolução notável em áreas chave como segurança digital, uso de plataformas de pagamento e engajamento em redes sociais. Estas mudanças são fundamentais para aprimorar a experiência do consumidor na era digital”, afirma.

O estudo também revela uma tendência crescente na utilização de mídias sociais, em 2022 72,2% dos e-Commerces usavam redes sociais, número que aumentou para 75,6% em 23. Plataformas como Facebook e Instagram mantêm sua força, enquanto o TikTok mostra um aumento notável, refletindo uma mudança nas preferências do público.

A pesquisa da BigDataCorp revela uma tendência significativa na adoção de múltiplos marketplaces. Em 2023, cerca de 20% dos e-Commerces brasileiros operam em mais de uma plataforma, comparado a apenas 14% em 2022. Esse dado sublinha a importância da omnicanalidade, onde os comerciantes procuram aumentar seu alcance e visibilidade em diferentes canais digitais.

As plataformas fechadas têm visto um aumento substancial em sua adoção, saltando de 44% em 2015 para 64,45% em 2023, consolidando sua posição como a escolha predominante entre os desenvolvedores. Paralelamente, houve uma diminuição no uso de sites construídos sem plataformas dedicadas, o que reforça a importância da inovação tecnológica e da adaptação às novas ferramentas disponíveis no mercado para manter a competitividade e a eficiência no espaço digital.

Além disso, a adesão de carteiras digitais como meio de pagamentos aumentou mais de 10% desde o início da pandemia de covid-19. Em 2020, 55,6% das empresas já usavam carteiras digitais, valor que foi para 65,8% em 2023. O estudo destaca a evolução no uso de analytics e a maior responsividade dos sites.