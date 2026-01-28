Proteção de dados é estratégica para a sobrevivência dos negócios

Segundo o Microsoft Digital Defense Report 2025, mais da metade dos ataques cibernéticos com motivação conhecida foi impulsionada por extorsão e ransomware, enquanto apenas 4% tinham como objetivo apenas espionagem. Além disso, em 80% dos incidentes investigados, os invasores tentaram roubar dados. O relatório também revela que mais de 97% das tentativas de ataque de identidade são baseadas em credenciais e que ataques baseados em IA estão acelerando e ampliando a eficácia de métodos como phishing.

Estudos globais mostram que 88% das organizações sofreram pelo menos um incidente de segurança nos últimos 12 meses, e 43% enfrentaram múltiplos ataques, sinalizando que a ameaça já é uma realidade na rotina corporativa. Esses números ajudam a explicar por que a cibersegurança passou a ser peça-chave nas estratégias de negócio.

No Dia Internacional da Proteção de Dados, especialistas apontam que a proteger dados deixou de ser um tema restrito à tecnologia para se tornar um fator crítico de continuidade e confiança no mercado.

De acordo com o Grupo OSTEC, os principais riscos à proteção de dados hoje não se limitam à tecnologia, mas envolvem controle de acessos, gestão de credenciais e visibilidade sobre onde os dados estão e quem pode usá-los. Cada nova conexão em ambientes em nuvem ou terceirizados amplia a superfície de exposição das organizações.

“Quando esses pontos não são bem endereçados, a empresa pode até ter tecnologia, mas perde o controle sobre seus próprios dados”, afirma Jardel Torres, sócio e diretor comercial da OSTEC. Na prática, isso se traduz em maior risco de vazamentos, uso indevido de informações, interrupções operacionais e impactos regulatórios ou contratuais. “Falhas de segurança podem interromper operações, expor dados sensíveis e gerar prejuízos financeiros e reputacionais significativos. Hoje, decisões sobre tecnologia, fornecedores e uso de dados carregam riscos que ultrapassam o departamento de TI”, ressalta Jardel.

Governança, normas e cultura de privacidade Para a Dédalo, consultoria especializada em governança de segurança da informação e privacidade, normas como ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 são a base para transformar a proteção de dados em um sistema de gestão contínuo. A ISO 27001 estrutura como a empresa identifica, trata e monitora riscos que podem impactar dados, sistemas e operações, enquanto a ISO 27701 conecta essa gestão diretamente às exigências da LGPD e às expectativas de clientes, investidores e reguladores. “Essas normas ajudam a empresa a ter clareza e controle sobre quais dados existem, por que são coletados, onde estão, quem acessa, por quanto tempo permanecem armazenados e como são eliminados. Isso muda completamente a capacidade de responder a incidentes, auditorias, due diligences e questionamentos legais. Isso reduz riscos de vazamentos, erros humanos e exposições indevidas, fortalecendo a governança do negócio”, pontua Marcos Gomes, sócio-fundador da Dédalo. Apesar de normas e tecnologia, o especialista alerta que o fator humano continua crítico. A maioria das violações de dados se origina de comportamentos inseguros, como cliques em links maliciosos ou uso de senhas fracas, ressaltando a importância de treinamentos e conscientização contínua.