Programa Xerox Age Friendly promove a inclusão de idosos

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2025 o Brasil ocupará o sexto lugar no ranking dos países com população acima de 60 anos estimada em 33,8 milhões de pessoas. No período entre 1950 e 2025, a população brasileira terá quintuplicado, enquanto o número de idosos será quinze vezes maior.

Esta situação coloca desafios importantes nos quais a participação dos idosos no mercado de trabalho brasileiro é fortemente afetada, pois as empresas não oferecem oportunidades adequadas que envolvam a inclusão de pessoas deste segmento que desejam continuar desenvolvendo sua esfera profissional.

Os profissionais sêniores, em contraste com os preconceitos culturais de uma sociedade que demoniza o envelhecimento, possuem muitas características valiosas para o funcionamento eficiente das empresas. Compromisso, responsabilidade, ética e educação são os valores mais destacados pela pesquisa da Datafolha comparando as diferenças entre jovens e idosos no ambiente de trabalho.

Para promover a inclusão de idosos nas empresas, The Age Friendly Institute desenvolveu um programa chamado Certified Age Friendly Employer (CAFE) que identifica organizações empenhadas em ser os melhores lugares para se trabalhar para funcionários com mais de 50 anos. O objetivo do programa CAFE é auxiliar os aspirantes a empregos com idade de 50 anos ou mais, identificando os empregadores comprometidos a considerá-los objetivamente para um emprego adequado, sem discriminação etária. Os empregadores do CAFE querem que esses candidatos saibam que são valorizados por seus conhecimentos, experiência, maturidade, confiabilidade e produtividade.

E quando se trata de empresas do setor de TI, a Xerox está comprometida com esta transformação e foi reconhecida como uma Empresa Age-Friendly pelo The Age Friendly Institute em seus esforços para promover a inclusão em todo o mundo, fomentando uma cultura na qual seus funcionários possam prosperar. Segundo o fornecedor, a implementação do programa Diversidade, Inclusão e Pertencimento (DIB) é uma iniciativa que impulsiona a transformação empresarial diante da transição demográfica global.

No Brasil, Arthur Assumpção, 65 anos, traz sua experiência nas áreas de papel e suprimentos no negócio Supplies & Paper da Xerox. Arthur comenta que a experiência do pessoal da Xerox é muito bem recebida por seus clientes, pois eles recebem as melhores recomendações do mundo analógico e digital.

Neste sentido, Assumpção dá como exemplo a mudança que está ocorrendo na inteligência artificial e Machine Learning, onde é impressionante o que pode ser feito. “No mundo de hoje, as pessoas se comunicam com imagens, mas os clientes precisam de estratégias que transmitam mais valor em menos tempo. A combinação da diversidade geracional entre os funcionários torna possível trazer o melhor de cada geração para fortalecer novas ideias e fazer o melhor uso da tecnologia”, ele disse.

Para Arthur, a contribuição de sua geração é fundamental para unir os valores da vida, tecnologia, história, filosofia e propósito com o avanço de métodos e canais de comunicação em massa mais rápidos e que tornam as mensagens mais espontâneas e esporádicas.

“Acho que podemos criar uma ponte, não vamos sobreviver apenas no digital, precisamos das informações físicas e também precisamos da psicologia do ser humano”, contou. Arthur começou no windsurf como esporte aos 50 anos de idade, alguns anos depois ganhou o campeonato brasileiro e foi segundo lugar na América Latina nesse esporte, o que destaca a importância de que aos 50 anos uma pessoa possa começar um novo esporte e depois, em menos de 10 anos, conquistar prêmios.