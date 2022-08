Crise e inflação geram atraso nas mudanças de aparelho celular

As condições econômicas da população, crise econômica e a inflação provavelmente fizeram com que o brasileiro adiasse um pouco mais a compra de um aparelho celular novo, fazendo com que ele fique com o seu smartphone por mais tempo. Atualmente, o usuário possui o seu dispositivo atual há dois anos e nove meses. A constatação é da nova pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box – “O brasileiro e seu smartphone”. Na pesquisa anterior, realizada um ano atrás, o tempo médio era de dois anos e três meses.

Paralelamente, a diferença na média de idade do sistema operacional entre os usuários aumentou ainda mais. Os smartphones equipados com Android, em geral, são mais jovens: seus donos estão com esses aparelhos há dois anos e sete meses, em média –na edição anterior estavam há dois anos e dois meses. Os iPhones, por sua vez, estão nas mãos dos seus donos há três anos e quatro meses, em média –um aumento de nove meses na comparação com a edição anterior da pesquisa.

A maior média de idade do iPhone pode ser atribuída à sua maior durabilidade, o que também explica sua maior proporção na venda de usados: 14% dos que compraram o aparelho desta marca optaram por um modelo usado, ante 8% daqueles que compraram Android. Também houve um aumento de sete pontos percentuais no market share da Apple, que agora responde por 20% dos smartphones em atividade no Brasil.

Analisando-se os resultados da pesquisa TIC Domicílios 2021, é possível estimar que a base de usuários de smartphone no Brasil seja da ordem de 130 milhões de pessoas. Cruzando com os dados deste relatório Panorama Mobile Time/Opinion Box, são 103 milhões de usuários com aparelhos Android, 26 milhões com iOS, e 1 milhão com OS desconhecido.