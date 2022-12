Quase a metade dos brasileiros usam reconhecimento facial no smartphone

A mais recente pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, Senhas e Biometria Digital, revela que o reconhecimento facial no smartphone no Brasil entrou definitivamente na rotina digital mobile do brasileiro, passando 29% para 43%, em um ano, a proporção de brasileiros com smartphone que já acessaram serviços digitais por meio do reconhecimento facial. Os números confirmam que o recurso de segurança caminha para se consolidar entre os brasileiros, ficando atrás apenas da leitura de digital, que é a mais utilizada no País e que passou de 45% para 46%.

Os jovens de 16 a 29 anos (48%) são os que mais experimentaram o reconhecimento facial nos últimos 12 meses, de acordo com a pesquisa, contra 43% na faixa de 30 a 49 anos e 37% por pessoas com 50 anos ou mais (37%). O recurso é mais usado por 54% dos brasileiros com smartphone das classes A e B, contra 41% das classes C, D e E.

A pesquisa também detectou que na leitura de digital no smartphone não há diferença significativa por classe social entre os usuários, mas, na faixa etária, os jovens de 16 a 29 anos, mais uma vez, são os maiores adeptos dessa tecnologia (53%). Sua adoção caiu para 46% no grupo de 30 a 49 anos e diminuiu para 38% na faixa etária com 50 anos ou mais.