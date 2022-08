Crefaz lança app com biometria facial e nova plataforma

A Crefaz Financiamentos e Investimentos, fintech dedicada ao microcrédito que movimentou cerca de 700 milhões em empréstimos até março deste ano, anuncia novidades neste mês de agosto: um novo aplicativo para o cliente (que inclui biometria facial, entre outros recursos), versão atualizada de seu sistema de propostas e análise de crédito e um novo portal para correspondentes bancários e lojas.

Com as novas ferramentas a fintech pretende aumentar em 50% o número de parceiros até o final de 2022 e, assim, atingir todas as cidades brasileiras.

Por meio do app para smartphones Meu Crefaz, é possível acessar e assinar um contrato de qualquer lugar do país, com o uso da assinatura digital e biometria facial (evitando ocorrências de fraude), facilitando a interação com a Crefaz e a contratação do serviço por parte do cliente.

A nova versão do Crefazon traz um avançado motor de decisão de crédito que usa informações de um banco dados em nuvem para analisar as informações e saber em poucos segundos se há crédito disponível para o cliente. Toda a documentação cadastrada é avaliada em apenas 30 segundos e o cliente recebe a oferta de produtos de acordo com seu perfil. Ele também permite inserir e acompanhar o status de propostas e exibe um leque de ofertas da Crefaz. Em breve esse sistema incluirá também serviços não financeiros de empresas parceiras.

“Enquanto muitas instituições utilizam a tecnologia para eliminar a mão de obra comercial, nós abraçamos a tecnologia como uma ferramenta para oferecer melhores recursos aos nossos parceiros e clientes”, destaca Carlos Eduardo Navarro Ribeiro, CEO da Crefaz.

Para completar, o Portal Crefaz traz uma área para o correspondente bancário na qual esse parceiro tem acesso a treinamentos, materiais de divulgação personalizáveis disponíveis para download e um canal de atendimento exclusivo. A Crefaz conta com parceiros comerciais em 2.536 cidades do Brasil, 107 lojas em 102 localidades e em 2021 recebeu em suas unidades e canais eletrônicos de atendimento mais de 3 milhões de pessoas.