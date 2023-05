BPM impulsiona o sucesso comercial no Brasil

A gestão de processos comerciais, conhecida como BPM (Business Process Management), é um conjunto de práticas e metodologias que buscam aprimorar e otimizar os processos de uma empresa, desde a sua concepção até a sua execução e monitoramento.

No Brasil, a adoção do BPM tem crescido significativamente, especialmente entre as grandes corporações. De acordo com a Associação de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócios (ABPMP), 88% das empresas entrevistadas possuem uma área de BPM estruturada e 54% já implantaram pelo menos uma ferramenta deste tipo.

No entanto, ainda existem muitas empresas que não utilizam a gestão de processos em suas operações, e isso pode levar a problemas como retrabalho, atrasos na entrega de produtos e serviços e desperdício de recursos. Em contrapartida, as empresas que investem em BPM conseguem aumentar sua eficiência operacional, reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos e serviços entregues e, consequentemente, aumentar sua competitividade no mercado.

O Brasil é um país com uma economia grande e em desenvolvimento, que abriga uma diversidade de negócios, desde pequenas startups até grandes corporações multinacionais. Para ter sucesso neste mercado competitivo, as empresas precisam ser eficientes e eficazes em suas operações. A BPM pode ajudar as empresas a alcançar esse objetivo por meio da otimização dos processos empresariais, com tecnologia e ações de padronização, e assim consegue obter resultados melhores e mais previsíveis.

Embora esteja em estágios iniciais no Brasil, a BPM é uma tendência crescente. Um estudo da consultoria Gartner indica que a gestão de processos empresariais está entre as dez tecnologias mais estratégicas para as empresas, com um mercado global que deve crescer cerca de 14% ao ano até 2026.

Uma rápida expansão A BPM teve sua origem nos Estados Unidos na década de 1990 e logo se espalhou pelo mundo, incluindo o Brasil. As primeiras empresas a implantá-la no país foram as multinacionais que já utilizavam essa metodologia em suas operações globais. No entanto, com o tempo, companhias nacionais começaram a perceber suas virtudes e passaram a adotá-la. Essa utilização foi impulsionada por diversos fatores, incluindo a necessidade de aumentar a eficiência e eficácia das operações empresariais, a pressão por redução de custos e o desejo de se tornar mais competitivo em um mercado globalizado. Além disso, a disseminação da tecnologia da informação também contribuiu para o crescimento da otimização de processos empresariais, já que a utilização de softwares especializados é uma das principais ferramentas dessa abordagem.

Benefícios da gestão de processos comerciais A gestão de processos comerciais pode trazer diversos benefícios para as empresas que a adotam. Entre eles, é possível destacar: Redução de custos – Ao identificar problemas e ineficiências nos procedimentos da empresa, é possível criar soluções para diminuir os gastos. Essa abordagem também pode ajudar a eliminar gargalos e desperdícios nos processos empresariais, evitando retrabalho e atrasos na produção.

Aumento da produtividade – Ao estabelecer processos padronizados e automatizados, os colaboradores podem se concentrar em atividades de maior valor agregado, aumentando a produtividade geral da empresa. A automação de tarefas rotineiras também permite que a equipe se dedique a tarefas mais estratégicas e desafiadoras.

Melhoria na qualidade dos produtos e serviços – Ao estabelecer processos bem definidos, a empresa pode garantir que todos os produtos e serviços entregues atendam aos padrões de qualidade estabelecidos. A padronização e o controle dos processos contribuem para a melhoria na qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa, tornando-a mais competitiva no mercado.

Maior satisfação dos clientes – Com processos mais eficientes e produtos/serviços de melhor qualidade, a empresa pode garantir uma maior satisfação dos clientes. Isso se traduz em maior fidelidade dos clientes, o que pode levar a um aumento nas vendas e no crescimento da empresa.

Maior agilidade nas tomadas de decisão – A compreensão clara dos procedimentos empresariais permite que a companhia tome decisões mais rapidamente. Ao ter uma visão mais precisa dos processos, e possível identificar as áreas que precisam de melhorias, tomar decisões de forma mais assertiva e antecipar possíveis problemas antes que eles ocorram. Esses benefícios podem ser vistos em empresas de diversos setores que já adotaram a BPM em seus processos comerciais. Um exemplo é a gigante das telecomunicações Claro, quem usou para melhorar a experiência dos clientes em sua central de atendimento. Graças à metodologia, foi possível padronizar e automatizar os atendimentos, reduzindo o tempo de espera e melhorando a eficiência do serviço prestado. Outro exemplo é a empresa de energia Enel, que utilizou a BPM para padronizar e automatizar as tarefas de faturamento e cobrança de clientes residenciais. Com a gestão de processos, a companhia conseguiu reduzir significativamente os custos, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos. Entre as empresas que já adotaram a gestão de processos comerciais em suas operações estão o Bradesco, que utiliza a BPM em seus processos de atendimento ao cliente; e a Magazine Luiza, que adotou a metodologia nos processos de vendas e logística, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes. A Petrobras, por sua vez, utiliza a BPM em diversos processos internos, como os de gestão de contratos e compras; e a Natura em suas operações comerciais.