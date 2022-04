O mercado de software BPM no Brasil é bastante competitivo

É fato: vivemos turbulentos. Há dois nãos atrás, nem nos piores pesadelos daria para imaginar passar dois anos convivendo com uma pandemia e, na sequência, presenciar uma guerra sem precedentes, que vai afetar a estrutura geopolítica, econômica e tecnológica do mundo.

São coisas para as quais ninguém está preparado, e é preciso muita determinação e investimento de tempo e dinheiro para navegar em um oceano de incertezas, que oferece um panorama complexo e cheio de concorrentes, em um mercado cada vez mais competitivo.

O caminho escolhido por muitas empresas no Brasil e no mundo foi o aumento da automatização de seus processos por meio da implantação de um sistema de Business Process Management (BPM), o Gerenciamento de Processos de Negócios.

De acordo com o relatório Business Process Management – Global Market Outlook (2017-2026), espera-se que o mercado de BPM tenha uma taxa de crescimento anual composta de 15,5% nos próximos anos e alcance US$ 26,76 bilhões em 2026.

Uma característica marcante dessa metodologia é misturar a inovação com a flexibilidade de maneira que haja também a possibilidade de integração com a tecnologia. Além disso, existe uma tendência forte e muito natural na evolução e transformação de processos que podem e devem ser otimizados.

O BPM tem como foco ajudar a organização, independentemente do seu porte, a alcançar seus objetivos através de melhorias com foco em gestão e controle de métodos. Suas ferramentas e técnicas têm capacidade para analisar, modelar e otimizar qualquer processo da empresa.

O software BPM é uma ferramenta de automação de processos que ajuda as empresas a localizar gargalos em processos comuns que restringem o fluxo de negócios. Além disso, é um aliado essencial para controlar os custos da organização, tornar os processos do dia-a-dia mais eficientes e garantir o bom desempenho das pessoas envolvidas nos processos.

Quais são as etapas que um software BPM deve cobrir?

Embora cada empresa possa ter seus requisitos particulares, que variam de acordo com sua área de atuação, é possível elencar cinco etapas que todo software BPM deve abranger. São elas:

AS IS

Consiste em levantar e mapear os processos da organização. O ideal é que esse momento seja colaborativo e traga todas as pessoas para uma roda de conversa, viabilizando a troca de experiências que só o contato olho no olho pode proporcionar. Fazer um mapeamento da situação atual dos processos permite identificar que partes dele “causam dor” à empresa, e isso é fundamental para a etapa seguinte.

TO BE

É o momento de fazer uma transformação nos processos. Com base no mapeamento elaborado na fase do AS-IS, é feito o desenho dos processos já com as melhorias que deverão ser implementadas. Assim, aumenta-se o nível de desempenho dos processos e os resultados da organização como um todo melhoram

Implementação

É o momento de colocar em prática aquilo que foi desenhado no TO-BE. Para isso é necessário ter conhecimentos em gestão de projetos que deem todo o suporte necessário à implantação dos novos processos. Isso inclui fazer a gestão da mudança organizacional e o gerenciamento de stakeholders, diminuindo assim os riscos ao negócio.

Monitoramento

Monitorar é acompanhar o desempenho dos processos para verificar se eles estão performando como esperado ou precisam de revisões. Se ao transformar seus processos você adotou uma visão ponta a ponta, muito provavelmente você vai sentir a necessidade de ter um sistema de indicadores de performance (KPIs). Esse sistema demonstrará a contribuição de cada parte do processo com o todo, através do diagrama causal.

Gestão da Performance

Um sistema de indicadores de performance possibilita a medição do desempenho de forma mais rápida e simples, logrando que tudo os processos possam ser gerenciados, confirmados e corregidos em tempo real. Isso ocorre porque esse sistema demonstra as relações causais temporais entre os indicadores, dando sentido a eles e não apenas fazendo uma lista de métricas.