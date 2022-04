A importância de implementar uma boa estratégia de UX no mercado brasileiro

Raramente experimentamos tantas mudanças em um único ano: a reativação econômica pós-pandêmica, a guerra na Ucrânia, a alta inflação, o início da corrida pela presidência, governos estaduais e congresso, e finalmente a Copa do Mundo de futebol.

O que todos esses fatores têm em comum? Em cada um deles há a necessidade de atender os clientes adequadamente, seja fornecendo informações, seja procurando aprender mais sobre os produtos.

Para atender uma quantidade elevada de demandas, as empresas precisam ser eficientes, e uma das formas de se conseguir isso é proporcionando a melhor experiência do usuário (UX).

O termo “User Experience” –Experiência do Usuário– foi criado e popularizado pelo cientista e designer norte americano Don Norman na década de 1990. Surgiu da observação de que era preciso olhar para a experiência como um todo a fim de atender as necessidades e evitar frustrações.

Apliar a user experience é, portanto, melhorar a interação entre produtos e/ou serviços e usuários. Para isso, utiliza-se de diversas ferramentas de pesquisa e estudo que visam identificar problemas e oferecer soluções que possam garantir uma experiência positiva, promovendo altos níveis de satisfação em aspectos como usabilidade, fluidez, responsividade, acessibilidade e intuitividade. Para alcançar essa máxima satisfação, a jornada do usuário é avaliada minuciosamente em quesitos físicos, técnicos e psicológicos.

O que as empresas estão fazendo

Atualmente, muitas empresas ignoram o design e aplicação da UX, não apenas porque não têm o pessoal adequado ou experiente para implementá-lo, mas principalmente porque acreditarem de que vale a pena economizar. Como consequência, normalmente, produtos com um design pobre acabam falhando.

Uma pesquisa do Google afirma que 61% dos usuários ficarão decepcionados com uma empresa com uma experiência do usuário ruim, mesmo que gostem da marca.

Em 2021, a UX foi um tema muito comentado para a implementação das jornadas digitais. Aquele foi o ano da experiência do cliente, e isso está se refletindo nos negócios em 2022. Ao menos, é o que mostra o estudo CX Trends, realizado pela Track.co: 63,3% das empresas que participaram da pesquisa estão focadas na área de User Experience (UX). E 44,6% delas também surfaram a onda do Product Experience (PX) para avaliar a jornada como um todo.

A partir do momento em que a maior parte do relacionamento com o consumidor passou a ser digital, entender a opinião dele foi uma tarefa mais difícil. Foi necessário investir mais em tecnologia para o monitoramento jornada, bem como encontrar maneiras de captar o sentimento dos clientes.

Outro ponto de destaque elencado pela pesquisa é que cada vez mais as jornadas digitais se adaptam para diminuir a fricção com o consumidor. Afinal, após a pandemia, todos os clientes —independente da geração e do acesso ao digital— precisaram se conectar no mundo online para se relacionar com as marcas. E a confiança desse público também foi algo difícil de se conquistar.

Diante disso, é importante oferecer um design já pensado para o conforto do cliente, que seja intuitivo. As empresas precisam desenvolver aplicativos, sites e plataformas focados na experiência do usuário, e, para suprir todo esse setor que tende a crescer ainda mais, será preciso uma movimentação do mercado de trabalho para suprir a falta de profissionais qualificados.

Isso implica dizer que a profissionalização voltada à experiência também passará por mudanças. A construção de jornada mais intuitiva depende de uma equipe de profissionais diversos —tecnologia, negócios e até mesmo psicologia— e isso deve transformar os profissionais da área.