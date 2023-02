A Xerox melhora o atendimento ao cliente com Realidade Aumentada

Há mais de três anos, a Xerox iniciou na América Latina um processo dinâmico de transformação em sua área de suporte e serviços para criar e manter a melhor experiência para o usuário final.

Esses processos estão alinhados com um call center, localizado no Chile, sob a direção do controle de suprimentos. Ricardo Berrio, vice-presidente de prestação de serviços na América Latina da Xerox, explica que com a criação de novas políticas e a integração de novas tecnologias da CareAR, grandes vantagens são obtidas, tais como o aproveitamento de recursos financeiros, otimização do tempo do pessoal de atendimento ao cliente, redução dos tempos de solução de problemas e satisfação do cliente.

CareAR é uma plataforma que transforma digitalmente a gestão da experiência de serviço, fornecendo soluções através de pessoal especializado remoto, que guia o usuário com ferramentas de realidade aumentada a fim de resolver virtualmente e em tempo real todas as questões necessárias através de diferentes dispositivos.

“O objetivo é reduzir o tempo e o suporte técnico no local com ferramentas virtuais e assistência remota, para reduzir a complexidade e obter a maior eficácia. CareAR é utilizada em processos internos e para servir seus clientes; esta solução pode ser utilizada em todos os tipos de indústrias, como bancos, manufatura e comércio”, explica Berrio.

Segundo Berrio, este tipo de tecnologia os ajudou a modernizar todos os processos, melhorando 25 pontos, principalmente no atendimento dos clientes de A4, que são os que mais utilizam o help desk.

Dos clientes que atendem, apenas 20% aceitaram o uso de aplicativos para suporte e serviço, devido a questões de compreensão da tecnologia. No entanto, 40% de seus usuários já estão utilizando a ferramenta CareAR para o atendimento ao cliente Xerox.

“A vantagem de termos comprado a CareAR, tanto para os clientes da Xerox quanto para a própria Xerox, é que temos um case real que podemos promover no mercado porque usamos CareAR com a Entel, que é um provedor de help desk que costumava usar outra ferramenta, e agora também vende CareAR como soluções testadas e comprovadas”, diz Berrio.

Segundo a Xerox, o uso da CareAR demonstra objetivos como: 20% de aumento na taxa de resolução na primeira ligação, 85% de aumento nas resoluções remotas, 15% de redução no tempo de duração da ligação, entre outros.