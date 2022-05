Drones e wearables melhoram a experiência de serviço

A realidade aumentada (AR) tem uma miríade de usos e sua popularidade continua crescendo, com a previsão de que o mercado global chegue a 72,8 bilhões de dólares em 2024, de acordo com o portal de estatísticas Statista. Isto seria um crescimento de 54% em relação a 2020.

CareAR, uma empresa da Xerox, está tornando a experiência de serviço acessível a qualquer hora, em qualquer lugar com os benefícios da realidade aumentada, mesmo no ar, visto que já aproveita a tecnologia inovadora dos drones, levando a indústria de serviços a lugares que antes eram impensáveis.

A tecnologia dos drones combinada com o apoio visual da realidade aumentada pode permitir aos técnicos de serviço reparar e ver coisas que antes não conseguiam. Isto aumenta ainda mais a gama de dispositivos suportados, de desktops até drones, incluindo telefones celulares, tablets e óculos inteligentes.

A sessão de colaboração visual multipartidária de AR permite aos participantes ver em tempo real o que o drone vê, ajudando a tomar decisões mais informadas, incluindo saber antes de partir e a melhor preparação para resolver problemas na primeira vez.

O suporte de drones proporciona acesso visual a locais de difícil acesso, como pontes, torres e telhados. Os socorristas podem se beneficiar do apoio de drones em situações relacionadas com a segurança. A capacidade de colaborar visualmente com AR e processar dados de geolocalização oferece novos níveis de serviço e suporte.

Além disso, o suporte de drones fornece vídeo ao vivo de alta definição, captura de conteúdo de imagem e gravações como um serviço estendido ou fluxo de trabalho de suporte.

“A inovação sempre esteve no DNA da Xerox, e é por isso que ela se aventurou no mundo da realidade aumentada, ampliando seu portfólio de serviços com os quais os técnicos de TI fornecerão orientação visual e remota no caso de um contratempo”, disse Ricardo Berrio, Vice President Service Delivery Latin America.

De acordo com Xerox, CareAR permite a adição de camadas de informações visuais sobre o mundo real, o que gera uma conversa precisa e interativa entre o usuário e o consultor especializado. Com estas ferramentas, um técnico consegue ver o que está acontecendo com o equipamento e identificar exatamente as ações que precisam ser tomadas.

Outras inovações desenvolvidas incluem maior suporte de wearables. À medida que o mercado de wearables continua crescendo, CareAR atende a essa demanda. Ela agora suporta os óculos inteligentes RealWear, incluindo integração com a navegação por voz RealWear, além do suporte existente para o produto Glass Enterprise 2 da Google.

“A navegação por voz permite aos usuários operar com as mãos livres, o que melhora a segurança em ambientes de alto risco e é mais conveniente quando os técnicos precisam usar ambas as mãos e concentração total para completar uma tarefa”, diz eles do Xerox.