Será o fim do “front” e do “back” como conhecemos?

Durante anos, o desenvolvimento de tecnologia foi dividido em dois mundos: o front-end, responsável pelo que a gente vê, e o back-end, que faz tudo funcionar por trás das telas. Essa classificação moldou o mercado por décadas e, ao que tudo indica, começa a dar sinais de desgaste.

Nem sempre foi assim. Nos anos 90, quem desenvolvia fazia um pouco de tudo. Interface, regra de negócio, banco de dados, estava tudo no mesmo pacote. Ferramentas como Delphi e Visual Basic praticamente incentivavam esse modelo mais “mão na massa”, em que uma única pessoa conseguia tirar um sistema inteiro do zero.

A internet mudou esse jogo, as interfaces ficaram mais sofisticadas, a experiência do usuário virou prioridade e a especialização deixou de ser opcional. De um lado, nasceram os profissionais focados em design e usabilidade. Do outro, quem dominava lógica, arquitetura e dados. Funcionou e funcionou muito bem, por bastante tempo.

Só que agora tem uma nova camada nessa história: a inteligência artificial.

O que a gente está vendo não é exatamente o fim dessa divisão, mas uma espécie de “encurtamento de distância”. Ferramentas já permitem que quem sempre foi mais back-end consiga criar interfaces decentes sem dificuldade. Quem vem do front começa a ganhar mais autonomia para mexer com lógica, integração e estrutura.

Na prática, isso muda bastante coisa, porque tarefas que antes dependiam de várias mãos agora começam a caber em uma só, com ajuda, claro. E isso traz de volta o tal do full stack. Mas, não aquele que “sabe um pouco de tudo” e vive no limite. É um perfil mais estratégico, que entende o todo e sabe usar as ferramentas certas para fazer acontecer.

A tecnologia começa a funcionar quase como uma extensão do próprio desenvolvedor. Não substitui, mas amplia, dando velocidade e ajudando a testar ideias mais rápido.

E claro, isso também mexe com as empresas. Estruturas muito engessadas, cheias de etapas e dependências, começam a ficar mais lentas do que deveriam.

O mais curioso é que de certa forma, a gente está dando uma volta completa. Voltando à ideia de um profissional mais “inteiro”, com visão ampla, só que agora com ferramentas muito mais potentes na mão.

E não, isso não diminui o especialista. Na verdade, ele fica ainda mais importante quando o problema é mais complexo. Mas muda a expectativa: não dá mais para olhar só para o próprio pedaço. Entender o todo vira quase obrigação.

Talvez a pergunta nem seja se o front-end ou o back-end vão deixar de existir. A questão é que essa fronteira, do jeito que a gente conhece hoje, já não parece tão sólida assim. E provavelmente vai ficar cada vez menos.

Sobre o autor: Giovanni La Porta é CEO e co-fundador da Vortice.ai. Empreendedor, especialista em tecnologia com mais de 25 anos de experiência. Formado em Ciências da Computação pela UFMG com especialização do Oxford Artificial Intelligence Programme e extensão em Artificial Intelligence Business Strategy pela MIT.