Oportunidades e crescimento de negócios com big data em 2023

De acordo com o IDC, o mercado de dados chegou a um valor de 260 bilhões de dólares em 2022. Até 2025, a geração de dados totalizará 163 zettabytes, de acordo com o estudo Data Age 2025 da IDC. Isto significa que o volume total de dados aumentará exponencialmente no mundo todo, levando a uma maior complexidade no seu gerenciamento.

Neste sentido, o big data é posicionado como a solução para ajudar as organizações a extrair estes dados de diferentes fontes, dar sentido a eles, explorá-los e usá-los para identificar novas oportunidades.

Hoje, os setores que mais investem recursos em análises de dados são finanças, produção industrial, comércio, serviços profissionais e o setor público; dentro de uma empresa, os departamentos que mais se beneficiam do uso de dados são marketing, vendas, logística e segurança.

Soluções de software para marketing personalizado, crossmedia e dados variáveis estão disponíveis no mercado para ajudar as empresas a criar, gerenciar, automatizar e monitorar campanhas de marketing direto e crossmedia muito eficazes, sem sacrificar a funcionalidade, apresentação ou design da mídia.

Além disso, as análises dos dados gerados pelos clientes e funcionários de uma organização, permitirá decisões comerciais mais rápidas, de melhor qualidade e baseadas em evidências. Aqui estão algumas das vantagens de utilizar regularmente esta enorme mina de informações.

Encurtar os tempos de resposta Conhecendo as exigências, preferências e comportamento dos usuários, você poderá satisfazê-las mais efetivamente e, em alguns casos, antecipar-se a elas. Isto resultará em clientes e promotores mais fiéis de sua marca ou serviço.

Detectar oportunidades de negócios Utilizando melhor a infraestrutura das empresas e compreendendo detalhadamente as necessidades dos clientes, você conseguirá identificar áreas de oportunidade de crescimento. Os dados ajudarão a projetar novos produtos ou serviços que lhe permitirão estar à frente da concorrência com soluções de comunicação que proporcionam interações únicas do cliente com as empresas e melhoram a experiência do cliente.