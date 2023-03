Lições aprendidas após um ano de ciberguerra russo-ucraniana

O dia 24 de fevereiro de 2023 marcou um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, iniciando um conflito que já matou mais de 8.000, feriu mais de 13.300 e deslocou mais de 14 milhões de pessoas no ano passado, de acordo com a ONU. A guerra física entre a Ucrânia e a Rússia foi acompanhada por uma guerra cibernética entre os dois países. Aqui nos concentramos na guerra cibernética, particularmente o que podemos aprender com o ano passado:

Os ataques visam principalmente agências governamentais e infraestrutura crítica

A maioria dos ataques russos no ano passado teve como alvo agências militares e governamentais e infraestrutura crítica, principalmente provedores de telecomunicações e empresas de energia. Outros ataques foram mais amplamente direcionados a empresas e indivíduos na Ucrânia e seus aliados em todo o mundo. Enquanto isso, a maioria dos ataques ucranianos foi direcionada a instituições do governo russo, com ataques focados em derrubar sites, paralisar serviços financeiros e interromper campanhas de desinformação.

O phishing é a principal técnica de infiltração usada para a maioria dos ataques

A técnica de infiltração mais comum usada na guerra cibernética tem sido o phishing, com ambos os lados usando campanhas direcionadas, muitas vezes acompanhadas por exploits baseados em arquivos ou outras cargas maliciosas. O phishing é popular na guerra cibernética porque é simples, de baixo risco, eficaz e versátil. Uma mensagem de phishing bem elaborada e direcionada entregue via aplicativo de mensagens, SMS, e-mail, mídia social ou outro canal pode ser usada contra praticamente qualquer tipo de alvo. Depois de um phishing bem-sucedido, os ataques geralmente se concentram em espionagem ou sabotagem.

Espionagem e sabotagem são o foco

Na guerra cibernética, esses são os principais objetivos. No ano passado, a espionagem normalmente assumiu a forma de RATs e infostealers, enquanto a sabotagem assumiu com frequência a forma de ataques DDoS, ransomware e wipers (malware que apaga o HD do equipamento infectado). Ao longo do ano, muitos wipers russos surgiram para atacar a Ucrânia, incluindo WhisperGate, HermeticWiper, IsaacWiper e outros. Um recente ataque de ransomware usou uma nova família de ransomware, Prestige, para atingir os setores de logística e transporte na Ucrânia e na Polônia.

15% dos ataques têm como alvo outras nações, principalmente aliados

Enquanto aproximadamente 85% dos ataques foram direcionados a indivíduos ou organizações dentro da Rússia ou da Ucrânia, os 15% restantes foram direcionados principalmente a aliados em todo o mundo. Como os ataques dentro da Rússia e da Ucrânia, os ataques a alvos em outras nações também miraram infraestruturas críticas e agências governamentais.

O ataque mais significativo da guerra russo-ucraniana aconteceu em 2017 com o NotPetya, um wiper russo direcionado à Ucrânia que acabou infectando sistemas em todo o mundo, incluindo as empresas Maersk e Merck, causando cerca de US $ 10 bilhões em danos. Ao longo deste último ano ainda não notamos um ataque dessa escala. Até agora, os ataques fora da Rússia e da Ucrânia têm sido aparentemente bem direcionados. Alguns, notavelmente o ataque inicial contra Viasat, foram direcionados com menos precisão. Embora destinado a interromper a conectividade de redes na Ucrânia, o ataque Viasat causou interrupções em toda a Europa.

Lições Controles e treinamento antiphishing são defesas essenciais durante uma guerra cibernética. Bloquear as tentativas de phishing pode ajudar a interromper um ciberataque antes que ele possa causar qualquer dano.

As agências governamentais e a infraestrutura crítica estão em maior risco durante uma guerra cibernética, garantindo investimentos extras em defesas de cibersegurança e o estabelecimento de controles mais rigorosos para reduzir a superfície de risco.

As defesas contra ransomware, especialmente backups robustos e bem testados, também podem ser defesas eficazes contra alguns wipers destrutivos que geralmente são usados durante uma ciberguerra.

Quanto mais próximo um indivíduo ou organização estiver do conflito, seja fisicamente ou por meio de aliança, maior a probabilidade de se tornar um alvo. Embora a maioria dos ataques seja direcionada a agências governamentais e infraestrutura crítica dentro dos países em guerra, qualquer pessoa nesses países é alvo comum, assim como indivíduos e organizações que são aliados de ambos os lados.