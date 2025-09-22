Cultura data driven e os desafios de ampliar a competitividade empresarial

No atual contexto empresarial, o uso de dados não pode ser tratado apenas como questão periférica ou restrita a áreas técnicas, pois está diretamente ligado ao desenvolvimento de estratégias e condução cotidiana das operações. Dessa forma, quando as organizações se apoiam apenas em percepções individuais ou em experiências passadas, tornam-se menos capazes de sustentar a competitividade em comparação com aquelas que estruturam seus processos a partir de informações verificáveis e mensuráveis. Em consequência, a incorporação de dados à gestão não deve ser entendida como escolha eventual, mas como processo permanente de adaptação às dinâmicas de mercado e às exigências de eficiência.

Ainda que esse entendimento esteja presente em grande parte dos discursos corporativos, a realidade mostra que existe uma distância significativa entre o que se declara e o que se pratica. De acordo com a pesquisa conduzida pelo IT Forum Series, somente cerca de 11% das empresas afirmam estar, de fato, orientadas por dados. Esse número indica que a transição para uma cultura baseada em informações concretas envolve desafios de ordem estrutural, tecnológica e cultural que não podem ser negligenciados.

Para que essa mudança se concretize, é necessário que se estabeleça uma estratégia abrangente que determine de maneira clara como a companhia irá coletar, organizar, proteger, analisar e aplicar seus dados em benefício direto das decisões de negócio.

Nesse sentido, a construção de uma cultura orientada por dados depende da definição de fontes confiáveis, da implementação de uma governança adequada, do desenvolvimento de arquiteturas tecnológicas consistentes e da criação de indicadores e modelos analíticos que sustentem escolhas organizacionais. Assim, torna-se possível reduzir a dependência de opiniões isoladas e criar condições para que cada decisão represente um desdobramento lógico das informações disponíveis.

Benefícios e desafios relacionados à cultura data driven Quando esse movimento avança, os efeitos podem ser observados em diferentes frentes. As decisões passam a ser tomadas com maior rapidez e respaldo, riscos e oportunidades são identificados em estágios mais precoces e os processos ganham capacidade de aperfeiçoamento contínuo. Além disso, o alinhamento entre áreas se fortalece, uma vez que a utilização de métricas comuns e transparentes favorece a coordenação de esforços e reduz a necessidade de discussões sustentadas em percepções subjetivas. Com isso, libera-se espaço para que equipes direcionem energia à execução de iniciativas estratégicas com maior consistência. À medida que as organizações internalizam essa lógica, os dados deixam de ser percebidos como responsabilidade exclusiva das áreas de tecnologia e passam a ocupar posição de recurso essencial em toda a estrutura de gestão. Nesse ponto, a integração entre sistemas, processos e pessoas estabelece um ciclo em que as informações reforçam a confiança na gestão, enquanto a gestão, por sua vez, amplia a legitimidade das informações. Por outro lado, empresas que não conseguem estruturar esse processo acabam acumulando relatórios pouco utilizados e restringem o uso de dados à simples validação de decisões já tomadas, o que limita o alcance das iniciativas de transformação. Apesar dos benefícios da cultura data driven serem claros, muitas empresas ainda esbarram em obstáculos significativos. Em primeiro lugar, a ausência de envolvimento consistente da alta liderança compromete a legitimidade dos programas de transformação. Em seguida, a dispersão de dados e a baixa qualidade das informações reduzem a confiança dos usuários e enfraquecem análises. Além disso, barreiras culturais, expressas na resistência à transparência e na dificuldade em adotar indicadores objetivos de desempenho, dificultam a consolidação de práticas baseadas em dados. Por fim, a escassez de competências analíticas internas impede que as empresas explorem de maneira plena o potencial de suas informações.