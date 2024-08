A tecnologia para promoção da inovação colaborativa nos negócios

Acredito que a verdadeira inovação nasce da convergência entre ferramentas tecnológicas de última geração e um modelo organizacional no qual a colaboração entre as áreas é um pilar fundamental. É nesse contexto que as ações para integrar a arquitetura de tecnologia com o negócio tornam-se imprescindíveis para impulsionar o crescimento sustentável, criar valor para todos os públicos e promover uma mudança cultural profunda.

Isso fica evidente em alguns pontos do relatório sobre as principais tendências estratégicas para 2024, da consultoria Gartner, que indica como a tecnologia está se tornando cada vez mais um fator crucial para o sucesso das empresas. Para se destacar nesse cenário, as ferramentas precisam ser escolhidas e implementadas de forma a atender às necessidades reais da companhia, e não apenas por modismo ou tendência. O capital humano também é um ativo importante das corporações, e é preciso investir em sua formação e desenvolvimento para prepará-lo para lidar com as mudanças tecnológicas. Dessa forma, os colaboradores podem também ser parte ativa das tomadas de decisão e contribuir no processo de inovação.

Outra questão que o estudo da Gartner destaca é a importância de se garantir a governança e o uso seguro da inteligência artificial na companhia, possibilitada por meio da adoção da estrutura AI TRiSM (Artificial Intelligence for Trust, Responsability, and Sustainability by Multidisciplinary Integration) ou Inteligência Artificial para Confiança, Responsabilidade e Sustentabilidade por meio da Integração Multidisciplinar. A gestão contínua da exposição a ameaças ou CTEM (Continuous Threat Exposure Management) também aparece como um ponto essencial. Esses são aspectos que o mundo corporativo precisa levar em consideração atualmente para garantir o uso das ferramentas de forma responsável e ética.

Ainda sobre inteligência artificial (IA), uma pesquisa da consultoria McKinsey & Company mostra que cerca de um terço das grandes e médias empresas em todo o mundo já adotaram a IA em suas operações de negócios e 40% delas seguirão ampliando seus investimentos nessa tecnologia, especialmente por conta dos grandes avanços observados em IA generativa. Esta surge como uma poderosa aliada para impulsionar a inovação e endereçar questões de atendimento e relacionamento, melhorando, assim, a experiência do cliente e impactando positivamente nos resultados de negócios. Por meio da IA generativa, é possível automatizar tarefas repetitivas, gerar novos conteúdos e insights e até mesmo desenvolver produtos e serviços. Na área de educação, por exemplo, os chatbots podem auxiliar no atendimento direto ao estudante, enquanto um assistente inteligente pode apoiar os alunos no momento dos estudos.

O sucesso da integração da tecnologia com o negócio depende de uma série de fatores, que exigem colaboração, adaptabilidade e investimento estratégico. A comunicação clara e aberta entre as áreas é fundamental para garantir um alinhamento eficaz dos objetivos e expectativas. Uma cultura de aprendizado e experimentação deve ser incentivada, permitindo a exploração de novas soluções e a adaptação às mudanças dinâmicas do mercado. O foco deve estar sempre na resolução de problemas do negócio, utilizando a tecnologia como ferramenta para otimizar processos e gerar valor para a organização.

Sobre o autor: Igor Freitas é sócio e VP de Tecnologia da Cogna.