A evolução do consultor financeiro na era da IA

A inovação tecnológica está transformando a forma como os profissionais trabalham em todos os setores empresariais. Os analistas financeiros precisam processar grandes volumes de dados para emitir recomendações confiáveis. O uso de inteligência artificial (IA) e ferramentas de análise permite que os consultores financeiros evoluam profissionalmente, ao mesmo tempo que impulsionam as estratégias de negócios das organizações.

Segundo o estudo da Capco, “Consultores em um momento decisivo: foco, empatia e capacitação no cenário moderno de gestão de patrimônio”, o consultor financeiro nunca foi tão exigido e tão decisivo.

Em meio a transformações aceleradas, que vão da inteligência artificial à incorporação de novos ativos e dinâmicas globais, esse profissional deixou de ser um gestor de portfólios para se tornar um intérprete da complexidade. Ao mesmo tempo, investidores demandam uma abordagem cada vez mais personalizada, integrada e alinhada aos seus objetivos de vida. Nesse cenário, destacar-se depende menos de acesso à tecnologia e mais da capacidade de usá-la com foco, empatia e capacitação.

O desafio já não está em acessar informação, mas em dar direção a ela. A abundância de dados, ferramentas analíticas e soluções financeiras exige do consultor não apenas filtrar o que é relevante, mas também navegar por um ecossistema mais amplo, que envolve diferentes classes de ativos, novas estruturas de crédito e dinâmicas globais cada vez mais interconectadas. Nesse contexto, transformar volume em clareza passa a ser essencial para conectar recomendações às reais necessidades e prioridades de cada investidor.

O excesso de dados, ferramentas e produtos disponíveis tornou o foco um ativo estratégico. Mais do que reduzir opções, trata-se de direcionar tecnologia e análise para aquilo que efetivamente gera valor, evitando dispersão e garantindo que cada recomendação esteja alinhada a objetivos claros. Os profissionais que mais se destacam são os que conseguem estabelecer esse filtro com precisão, transformando complexidade em decisões mais assertivas.

Ao mesmo tempo, a crescente digitalização reforça, e não reduz, a importância da empatia. Compreender expectativas, inseguranças e motivações que não aparecem nos números é fundamental para construir confiança e orientar decisões patrimoniais relevantes. Em um cenário em que investidores demandam uma abordagem mais personalizada e alinhada aos seus valores e objetivos de vida, o relacionamento humano passa a ser o principal fator de diferenciação.

A capacitação completa esse tripé. O domínio de ferramentas digitais, analytics avançado e inteligência artificial amplia a capacidade do consultor de transformar grandes volumes de dados em orientações claras, contextualizadas e acionáveis. Mais do que operar tecnologias, é essencial saber integrá-las ao processo de aconselhamento, tornando-as parte de uma experiência mais fluida e relevante para o investidor.

Esse novo contexto também redefine o conjunto de competências exigidas do profissional. Além do conhecimento técnico, ganham peso habilidades como comunicação, leitura de cenários complexos e capacidade de traduzir dados em estratégias compreensíveis. O consultor passa, cada vez mais, a atuar como um orientador estratégico, capaz de apoiar decisões que vão além dos investimentos e abrangem diferentes dimensões da vida financeira do cliente.

A volatilidade econômica e as constantes mudanças no mercado aumentam ainda mais a demanda por esse tipo de orientação qualificada. Diante de tantas variáveis, investidores tendem a valorizar quem consegue oferecer clareza, segurança e direcionamento consistente, especialmente em momentos de incerteza.

O futuro da gestão de patrimônio, portanto, não será determinado apenas pela evolução tecnológica, mas pela capacidade de integrar inovação com uma abordagem genuinamente humana. Nesse cenário, os consultores que conseguirem combinar inteligência artificial com empatia, foco e capacitação tendem a assumir um papel cada vez mais central e indispensável na jornada do investidor.

Sobre o autor: Luciano Sobral é South America Managing Partner da Capco, consultoria global de tecnologia e gestão. Luciano tem mais de 20 anos de experiência liderando negócios complexos. Seu trajetória profissional foi construída sobre a expansão de negócios e a solução de problemas. Trabalha diretamente com conselhos e executivos de alto nível em estratégia, execução e gestão de riscos. Luciano tem experiência nos setores de Serviços Financeiros, Energia (Petróleo e Gás), Manufatura e Ciências da Vida.