5 razões para usar cabeamento Cat 6A em redes corporativas

Num mundo em que a infraestrutura de rede das empresas vive sob a pressão da convergência de sistemas, das mudanças de especificação, do incremento e da diversificação de dispositivos conectados, é necessário que os gestores de tecnologia da informação tomem decisões precisas a respeito de cabeamento e conectividade.

Pensar a longo prazo é um dos fatores-chave nesse processo de tomada de decisão. Nesse sentido, o cabeamento de categoria 6A (Cat 6A) se destaca como a tecnologia melhor preparada para o futuro, por vários motivos, como ótima relação custo-benefício, maior capacidade de fornecimento de energia e compatibilidade com os novos sistemas wireless. Veja a seguir as cinco principais razões para escolher o cabeamento Categoria 6A para as redes corporativas:

Maior rentabilidade e suporte padronizado para aplicações atuais e futuras

O Cat 6A oferece o provisionamento mais fácil e econômico para preparar as instalações para as aplicações de hoje e amanhã. Com os sistemas de 10 gigabits que começam a entrar em operação, utilizar cabeamento categoria 6A é a opção mais rentável e segura. Além disso, a categoria 6A representa hoje o menor custo por gigabit transmitido.

Desempenho superior para aplicações de PoE

O mercado global de PoE (Power over Ethernet) movimentou bilhões de dólares em 2022. E à medida que a convergência de rede avança nos espaços corporativos, os fabricantes de equipamentos e dispositivos aproveitam as atualizações das normas de PoE que permitem o uso dos quatro pares do cabo, dobrando a entrega de energia em comparação com as aplicações PoE que usam apenas dois pares. Além disso, para aplicações que requerem mais de 25,5 watts, a única solução de cabeamento recomendada pelas normas é a Cat 6A.

Melhor compatibilidade com Wi-Fi 6

O Wi-Fi 6 oferece um desempenho médio quatro vezes melhor do que o Wi-Fi 5. Para operar na velocidade máxima, de 6,7 Gbps, os pontos de acesso Wi-Fi 6 exigem uma conexão Ethernet de 10GBASE-T. Isso só pode ser alcançado com o Cat 6A. Além disso, o cabeamento categoria Cat 6A é compatível com Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7.

Nos últimos anos, as melhorias introduzidas no 10GBASE-T resultaram em preço e eficiência de energia por gigabit significativamente melhores do que o 1000BASE-T. A maior longevidade do 10GBASE-T proporciona também um consumo de energia menor por gigabit. Além disso, a maior longevidade do Cat 6A permite que as redes usem a mesma infraestrutura de cabeamento para suportar as novas gerações de switches, que são energeticamente mais eficientes, reduzindo assim o consumo de energia ao longo do tempo.

Compatível com os novos sistemas in-building wireless

Diferentemente do que se possa acreditar, a tecnologia sem fio requer cabos. Atualmente, já estão disponíveis no mercado os novos sistemas in-building wireless para fornecer conexão às redes celulares internas. Esses sistemas dependem da tecnologia de rede de área local 10GBASE-T e de alimentação remota por meio do cabeamento categoria 6A.

A adoção desses sistemas é indispensável para garantir a qualidade de serviço das redes 5G. Além disso, esses sistemas incrementam a cobertura e a capacidade de multitecnologia e multioperação nos edifícios. As diretrizes para cabeamento de telecomunicações TSB-162-A da TIA para pontos de acesso sem fio recomendam Cat 6A para cabeamento horizontal para WAP em novas instalações.

Ambientalmente sustentável

As empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade de cuidar do meio ambiente, até mesmo para o cumprimento dos marcos regulatórios. Hoje, um dos desafios-chave para a redução da pegada de carbono das soluções para conectividade corporativa é a longevidade do produto. Essa é outra grande vantagem que distingue a Cat 6A, que, ao suportar múltiplas gerações de crescimento de largura de banda e potência elétrica, proporciona um custo-benefício melhor e é ambientalmente mais sustentável do que a Cat 5 ou a Cat 6.

De acordo com estimativas da CommScope, uma rede corporativa que optar agora pela Cat 6A terá um impacto ambiental significativamente menor do que aquelas que escolheram as gerações anteriores e, no futuro, terão de fazer alterações para se atualizarem.