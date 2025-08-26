Scala Data Centers e Caterpillar Power Finance acordam financiamento para data centers na Latam

A Scala Data Centers, plataforma latino-americana de data centers sustentáveis para o mercado hyperscale, concluiu com sucesso um marco em acordo de financiamento com a divisão de Energia da Cat Financial, braço financeiro da Caterpillar. Esta transação marca o primeiro financiamento de data center da Cat Power Finance na América Latina, apoiando a expansão da Scala.

O acordo inicial de US$ 25 milhões de dólares (cerca R$ 136 milhões de reais) foi estruturado de forma inédita, utilizando como garantia os geradores de energia e equipamentos adquiridos pela Scala da Caterpillar. Essa abordagem permitiu à Scala acessar capital em condições mais competitivas, mantendo total flexibilidade na alocação dos recursos para impulsionar sua estratégia de expansão mais ampla.

A operação fortalece a parceria de longo prazo entre a Scala e a Cat Power Finance, além de sinalizar a confiança institucional no crescimento da infraestrutura digital na América Latina.

Embora os recursos não estejam atrelados a um desenvolvimento específico, eles permitirão que a Scala mantenha o ritmo de seu roadmap estratégico em toda a América Latina, especialmente à medida que cresce a demanda por infraestrutura preparada para IA e com eficiência energética.

O acordo também demonstra uma estratégia em que o fornecedor se torna parceiro e assume papel mais ativo no sucesso do cliente. Ao utilizar seus próprios equipamentos e perfil de risco, a Caterpillar oferece não apenas hardware, mas também agilidade financeira. Para a Scala, isso significa maior liberdade para fomentar inovação, acelerar o crescimento e escalar infraestrutura de forma sustentável. Já para a Caterpillar, aprofunda o relacionamento de longo prazo com clientes estratégicos e comprova sua capacidade de apoiar setores críticos além dos mercados industriais tradicionais.

Sugundo ao um comunicado de imprensa, “o sucesso deste acordo de financiamento abre caminho para futuras transações entre as duas empresas, e também exemplifica como parcerias do setor privado podem acelerar o desenvolvimento de infraestrutura digital crítica em alinhamento com princípios ESG.”