Brasil e Vietnã querem avançar na cooperação em semicondutores

Após a retomada do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), empresa pública de desenvolvimento e fabricação de chips, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, deu início às negociações para a assinatura de um acordo com o Vietnã na área de semicondutores.

Em visita oficial ao país asiático, a ministra discutiu o assunto nesta terça-feira (28 de novembro) com o primeiro-ministro Pham Minh Chin. Segundo ele, o país pretende formar 100 mil engenheiros de alta tecnologia até 2030.

“Temos interesse que um dos pilares da relação Brasil–Vietnã seja baseado na ciência, tecnologia e inovação. O Brasil tem implementado um conjunto de ações no sentido de dominar o conhecimento científico, tecnológico e produtivo que poucos países do mundo possuem em um setor estratégico como o dos semicondutores. E o Vietnã é um parceiro promissor por ocupar papel relevante na cadeia tecnológica do Sudeste Asiático”, disse a ministra.

No encontro, em Hanoi, a ministra Luciana Santos entregou a Pham Minh Chin a carta em que o presidente Lula confirma viagem a Hanói em 2024, quando os dois países comemoram 35 anos de relações diplomáticas. O primeiro-ministro vietnamita solicitou apoio para a assinatura de um acordo de livre comércio entre o país e o Mercosul.

“Temos a expectativa de que a visita do presidente Lula ao nosso país vai elevar a cooperação bilateral para outro patamar”, afirmou Pham Minh Chin.

A visita da ministra Luciana Santos a Hanoi marca o relançamento da parceria entre Brasil e Vietnã. “O presidente Lula tem feito esforço pessoal para reinserir o Brasil no cenário internacional. A minha vinda ao Vietnã, ainda no primeiro ano de seu mandato, é prova de que o Brasil voltou e quer ampliar suas relações com países que cultivem os mesmos valores e busquem o desenvolvimento econômico e social”, ressaltou.

Além da parceria em semicondutores, Brasil e Vietnã podem aprofundar a cooperação em outros temas da transformação digital, como inteligência artificial e tecnologias quânticas. “A transformação digital é central para o desenvolvimento econômico de base tecnológica e a reindustrialização que estamos fazendo no Brasil.”