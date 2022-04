Sanções russas levam setor de tecnologia a parar as vendas e restringir serviços

As empresas de tecnologia estão reagindo à guerra na Ucrânia e às sanções econômicas dos EUA impostas à Rússia parando as vendas de produtos, limitando serviços, desistindo dos rendimentos e prejudicando o acesso da Rússia à tecnologia avançada.

Google, Apple, Microsoft, Oracle, Dell e Meta estão entre as empresas anunciando mudanças em seus planos de negócios na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia pelo país, às sanções e ao pedido de um dos principais líderes do alto escalão da Ucrânia.

O Google cortou a receita de anúncios para os meios de comunicação estatais apoiados pela Rússia e aumentou as medidas de segurança para usuários e sites ucranianos através da expansão de sua campanha Project Shield. Apple e Microsoft pausaram as vendas de novos produtos na Rússia. A Oracle e a SAP suspenderam suas operações na Rússia, e a Meta restringiu o acesso aos meios de comunicação estatais russos Russia Today e Sputnik. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC, o gasto total com Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Rússia em 2021 foi de cerca de US$ 50 bilhões.

"Assim como o resto do mundo, estamos horrorizados, irritados e tristes com as imagens e notícias vindas da guerra na Ucrânia e condenamos essa invasão injustificada, não provocada e ilegal pela Rússia", disse Brad Smith, presidente e vice-presidente da Microsoft, em um comunicado.

As sanções econômicas impostas pelos EUA à Rússia também estão fazendo com que empresas americanas como a VMware, bem como a empresa alemã de software empresarial SAP, pausem alguns de seus serviços ao país, incluindo a interrupção de novas transações de vendas a clientes russos sancionados.

Empresas de tecnologia também estão sendo instadas por Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro e ministro da transformação digital da Ucrânia a intensificar a pressão sobre a Rússia. Ele montou uma campanha vigorosa de mídia social voltada para empresas de tecnologia americanas e acredita que elas precisam fazer mais em resposta à agressão da Rússia.

Encerrou as operações na Rússia há mais de um ano; uma empresa recém-adquirida com uma pequena pegada na Rússia também está sendo abordada neste processo

Fedorov também usou as redes sociais para pedir ao CEO da SpaceX, Elon Musk, que ativasse o serviço de internet via satélite Starlink na Ucrânia, o que Musk fez.

A Apple foi uma das muitas empresas que Fedorov destacou no Twitter, observando que ele havia contatado o CEO da Apple, Tim Cook, pedindo-lhe que apoiasse as sanções dos EUA contra a Rússia e bloqueasse a App Store da empresa para residentes russos. Embora a empresa tenha parado as vendas de produtos, ela não bloqueou o acesso à App Store na Rússia.

Empresas de ERP respondem ao pedido de Fedorov

Na quarta-feira, as gigantes de ERP SAP e Oracle suspenderam todas as operações na Rússia, em resposta a um apelo direto de Fedorov.

"As sanções econômicas contra a Rússia são um mecanismo importante nos esforços para restaurar a paz. Estamos em constante intercâmbio com governos em todo o mundo, temos toda a confiança em suas orientações e apoiamos totalmente as ações tomadas até agora", disse o CEO da SAP, Christian Klein, em um post no blog na quarta-feira. "Estamos parando nossos negócios na Rússia alinhados com as sanções e, além disso, pausando todas as vendas de serviços e produtos SAP na Rússia."

Em um tuíte, Fedorov agradeceu à SAP por interromper as vendas na Rússia, mas argumentou que não era suficiente.

"Pedimos que vocês parem o apoio aos produtos SAP enquanto tanques e mísseis russos atacarem a Ucrânia", tuitou.

O volume de negócios que a SAP faz na Rússia não é aberto ao público, mas em 2018 a gigante alemã do ERP abriu o SAP Experience Center Moscou para ajudar a desenvolver aplicativos SAP para clientes no mercado russo. Na época, a SAP relatou ter 1.600 clientes e 1.300 funcionários na Rússia. Um desses clientes é a Gazprom, o gigantesco conglomerado de energia com sede em São Petersburgo.

O movimento da SAP para suspender novos negócios na Rússia é em grande parte simbólico e provavelmente não afetará os resultados da empresa, disse Joshua Greenbaum, diretor da Enterprise Applications Consulting em Berkeley, Califórnia.

É um bom começo, disse ele, mas pode ser um pouco mais fácil do que parece para a SAP fazê-lo, porque a economia russa não é tão grande assim.

"Provavelmente não há uma quantidade tão grande assim de receita em jogo em relação à maioria, se não todos, os outros países europeus", disse Greenbaum. "É complicado, mas eu acho que você tem que fazer alguma coisa, e eles fizeram. É um gesto simbólico, mas é o simbolismo que importa."

É um ato de equilíbrio complicado para a SAP porque deve ter em conta como essa mudança afetará seus clientes, parceiros e funcionários russos, disse ele.

Eu não penso que a SAP vá ter um impacto financeiro em si, então provavelmente não é super importante", disse Greenbaum. "Mas é real e é algo que a SAP terá que monitorar muito de perto, porque o cenário pode mudar diariamente."