2ª edição do programa de aceleração de startups da FI Group

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de última geração, apoiar empreendedores e fomentar a inovação em startups, o FI Group, consultoria multinacional especializada na gestão de incentivos fiscais e financiamento à Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), acaba de anunciar a abertura da 2ª edição do seu Programa de Aceleração de Startups no Brasil, o FI Boost. As inscrições, que estão abertas no site do programa, se encerram no dia 04 de novembro deste ano.

O FI Boost consiste em um programa com duração de cinco meses, no qual as startups participantes têm a oportunidade de apresentar suas soluções para mais de 15 mil empresas clientes, após um processo de formação e mentoria que, com o apoio de especialistas do FI Group, inclui a realização de workshops focados nas necessidades de cada startup.

Segundo a Embaixadora do FI Boost Brasil, Larissa Ramos, para a 2ª edição a expectativa é atrair mais cinco startups nacionais ao portfólio da empresa e cativar os clientes com suas soluções. “Temos um compromisso com a inovação e com o crescimento dos nossos clientes por meio dela, portanto, buscar novas startups com bases tecnológicas é uma forma assertiva de nutrir as empresas que confiam em nossos serviços, oferecendo, ao mesmo tempo, às startups, mais uma oportunidade de impulsionar seus negócios”, afirma.

Larissa explica que para participar do processo de seleção da 2º edição do programa, as startups interessadas devem possuir o modelo B2B ou B2B2C, Produto Mínimo Viável (MVP) e as primeiras métricas de seus clientes. Após inscritas, as empresas passam por uma avaliação de um comitê composto por oito especialistas do FI Group, que analisam as seguintes categorias com o mesmo peso: Negócio, Mercado, Equipe, Primeiras Métricas de Clientes e Impressão Geral. “Já em nossa segunda etapa, para a escolha das startups vencedoras, teremos uma apresentação com um júri composto por especialistas do FI Group e convidados externos”, esclarece.

Por fim, as cinco startups vencedoras, após passarem pelo processo de aceleração do FI Boost, apresentam seus projetos e perspectivas futuras em um evento, o Demo Day, para clientes do FI Group, aos investidores e a todo o ecossistema empreendedor.