TIBCO WebFOCUS humaniza a experiência do usuário

A TIBCO Software anuncia o lançamento da TIBCO WebFOCUS 9.0.0, com novos recursos para uma experiência de usuário totalmente personalizada, juntamente com aprimoramentos significativos para o TIBCO WebFOCUS Designer. “Os novos recursos fortalecem ainda mais a experiência de inteligência artificial e aprendizado de máquina (IA/ML) para usuários de negócios, analistas e engenheiros, aproveitando dados e análises de toda a empresa”, diz um comunicado de imprensa.

“Dados valiosos e algoritmos de IA/ML fluem por absolutamente todos os cantos de uma organização. O uso de descoberta visual e gerenciamento de dados aprimorado permite que usuários e desenvolvedores transformem esses dados brutos em insights realmente significativos”, explica Mark Palmer, vice-presidente de engenharia da TIBCO. “Esta versão transformadora do TIBCO WebFOCUS oferece suporte a uma implantação nativa em nuvem e conteinerizada, que inclui dimensionamento automático dinâmico para reduzir os custos gerais de infraestrutura e nuvem, permitindo que os clientes paguem apenas pelo que usam.”

De acordo com TIBCO, WebFOCUS Container Edition fornece aos usuários uma plataforma baseada em microsserviços completamente escalável para implantações baseadas em contêiner. “A solução simplifica e acelera as implantações do Kubernetes para clientes no local ou em qualquer nuvem. Com computação sob demanda e processamento paralelo, os clientes podem dimensionar dinamicamente seus ambientes e executar várias tarefas simultaneamente, para que os trabalhos sejam concluídos mais rapidamente”, diz eles do TIBCO.

Hub é a mais nova adição ao TIBCO WebFOCUS, e oferece uma experiência de usuário responsiva. “Agora, os clientes podem acessar conteúdo e dados em qualquer dispositivo por meio de um diretório de workspace e aplicativos, simplificando drasticamente o acesso aos dados”, diz o comunicado. A visualização do Hub de dados recentes e importantes apresenta o conteúdo em uma tela inicial personalizada para um acesso significativamente mais rápido, ajudando os usuários a responder a perguntas desafiadoras e receber insights em tempo real.

Também há benefícios para os designers. Os principais aprimoramentos dos recursos do TIBCO WebFOCUS Designer agora incluem a capacidade simplificada de criar, gerenciar e preparar conjuntos de dados ao criar conteúdo. Novas opções para aprimorar e manipular dados ao criar painéis visuais também estão disponíveis. “Os usuários passam a ser capazes de criar mapas de várias camadas para mostrar informações geográficas para vários campos de geolocalização e fontes de dados, tudo em um único mapa para facilitar a comparação. No Designer, os recursos de ciência de dados e machine learning incluem insights instantâneos, que permitem que os clientes observem tendências e mudanças de sazonalidade em qualquer conjunto de dados”, explica o pessoal da TIBCO.