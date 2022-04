Zoom anuncia inovações para elevar a experiência do usuário

Durante o segundo Work Transformation Summit, encontro virtual de líderes empresariais que oferece insights para pessoas em empresa sobre a transformação e no futuro do trabalho, o Zoom Video Communications revelou novidades da plataforma sustentar sua premissa de permitir que profissionais consigam trabalhar em qualquer lugar. O Zoom IQ for Sales, é uma solução de inteligência de conversação para profissionais de vendas, que coloca o engajamento no centro da experiência e transforma a maneira como entregamos tarefas, nos conectamos e colaborarmos profissionalmente.

“Nossas interações importam muito nesse novo mundo e o vídeo é uma peça central em nosso dia a dia. Seja um telefonema de call center, uma videoconferência, ou um evento híbrido com clientes e prospects, envolver o cliente de uma maneira única é um diferencial enorme e uma notável vantagem estratégica”, disse Oded Gal, diretor de produtos do Zoom. “Após o lançamento do Zoom Contact Center, Zoom IQ for Sales e as atualizações do Zoom Events garantimos novos patamares para experiências do cliente e colaboração flexível em toda a força de trabalho”, diz Gal.

Zoom IQ for Sales para inteligência de conversas O Zoom IQ for Sales é um add-on para o Zoom Meetings que transforma as interações do cliente em insights significativos, que ajudam equipes de marketing, vendas e inteligência competitiva a melhorar as conversas comerciais. As vantagens incluem: Eficiência otimizada: o Zoom IQ for Sales aumenta a produtividade do vendedor com automação para as próximas etapas e avaliações de risco e funcionalidade de pesquisa rápida.

sua interface intuitiva facilita o gerenciamento para os administradores e permite a visualização de informações e gravações. Escalável: Tamanho sob demanda –as empresas podem adicionar usuários facilmente conforme necessário.