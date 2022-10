Três benefícios da SDN que podem ajudar pequenas empresas

Empresas de médio e grande porte estão adotando a rede definida por software como forma de automatizar operações, impor consistência, trazer mais flexibilidade e reduzir o tempo de solução de problemas. No entanto, à medida que a abordagem de rede definida por software (ou SDN) amadurece e se reorienta, mais pequenas empresas podem aproveitar os benefícios da SDN.

As arquiteturas SDN tradicionalmente visavam empresas com grandes data centers ou centenas a milhares de dispositivos de rede, pois estas organizações eram mais propensas a colher os benefícios. Na verdade, quando a SDN apareceu pela primeira vez, a sabedoria convencional era que as empresas perceberiam os benefícios do SDN apenas se rodassem milhares de dispositivos de rede.

Mas essa perspectiva mudou ao longo do tempo, à medida que a SDN amadureceu e evoluiu. A maturidade resultou de aprendizados em algumas das implantações de data center de maior volume. Empresas como Amazon, Facebook e Google tornaram-se mais proficientes com SDN, por exemplo, e seu conhecimento permeou o mercado.

Além disso, a definição de SDN foi além das arquiteturas iniciais que se concentravam no gerenciamento da infraestrutura de switch da camada 3. A SDN se expandiu além do foco de hardware em direção a uma visão centrada em software, com mais ênfase em automação e gerenciamento.

A SDN simplifica o gerenciamento de rede por meio de abstração Os dispositivos de rede gerenciados têm dois planos primários: um plano de controle, que controla o acesso, e um plano de encaminhamento, que envia dados de ponto a ponto. Tradicionalmente, esses dois planos são combinados dentro de um dispositivo, e cada dispositivo é programado individualmente. Se uma alteração de acesso precisar acontecer dentro da rede, cabe ao administrador fazer essa alteração de controle em vários dispositivos - geralmente com uma interface de linha de comando. A SDN move o plano de controle para um local central no qual um único controlador trata do acesso e do provisionamento de todos os dispositivos, enquanto cada dispositivo físico ainda gerencia seu próprio plano de encaminhamento. Com acesso e inteligência gerenciados centralmente, a SDN pode fazer alterações em um local e propagar essas alterações para todos os dispositivos de rede, em vez de depender de muitas configurações individuais. A SDN cria abstração entre o hardware e a intenção real do negócio, simplificando assim as tarefas de gerenciamento de rede. A SDN separa o plano de controle do plano de encaminhamento para gerenciamento de rede simplificado. Embora as grandes empresas possam se beneficiar da compra centralizada, muitas empresas menores e filiais contêm equipamentos menos padronizados, geralmente de fornecedores diferentes e, ocasionalmente, com equipamentos de consumo pulverizados devido aos custos mais baixos. Isso leva a uma mistura estranha de equipamentos que é difícil de gerenciar e resulta em custos de suporte mais altos e produtividade mais baixa, mesmo se terceirizados para um provedor de serviços. Quando cada dispositivo tem seu próprio console de gerenciamento e parâmetros, as equipes de suporte não conseguem ter uma visão holística da rede. A solução de problemas torna-se um processo complexo e demorado que consome orçamentos e lucros.

Como as pequenas empresas podem obter os benefícios da SDN A SDN cria abstração entre o hardware e a intenção real do negócio, simplificando assim as tarefas de gerenciamento de rede. Pequenas empresas podem minimizar esses desafios de gerenciamento e solução de problemas por meio dos seguintes benefícios da SDN: Melhor visibilidade. Com um console consolidado, as empresas podem ver com mais facilidade roteamento, comutação, acesso remoto, componentes com e sem fio, bem como ameaças potenciais e tentativas de incursões externas. Um único controlador SDN torna mais fácil identificar problemas e, mais importante, traduzi-los para a equipe não técnica. Tradicionalmente, as pequenas empresas têm pouca TI no local, portanto, as ferramentas SDN podem ajudar a abstrair a rede em ações mais compreensíveis. Por exemplo, o tráfego sem fio eventualmente passará por fios, portanto, ver toda a cadeia ajuda a identificar problemas mais rapidamente do que tentar correlacionar dados em vários consoles. Melhor segurança. A maioria dos problemas de segurança vem da aplicação inconsistente de regras. É mais provável que uma regra mal-executada acidentalmente coloque um recurso em risco do que um hacker nefasto fora do firewall. A SDN centraliza recursos e automatiza seu provisionamento na rede. Se a manufatura não deve ter acesso aos dados da contabilidade, por exemplo, as equipes de TI podem implementar essa regra. O controlador SDN então escreverá as instruções para todos os dispositivos apropriados, garantindo consistência e responsabilidade. Melhor eficiência. Um grande benefício do SDN é que ele reduz o tempo de solução de problemas até a resolução. Os consoles SDN podem ajudar pequenas empresas sem suporte interno de TI ou menos equipe técnica a identificar o problema mais rapidamente ou pelo menos descartar algumas possibilidades. Essa triagem ajuda a reduzir o tempo de solução de problemas e traz os usuários de volta à produtividade mais rapidamente, às vezes até antes ou um técnico remoto pode fazê-lo no local. O controlador SDN centralizado pode até residir na nuvem, permitindo que uma organização de suporte remoto monitore de qualquer lugar, mesmo se a rede estiver inacessível. Os consoles de gerenciamento fornecem às equipes de suporte visibilidade e monitoramento de rede valiosos.