5 fatores para usar código-fonte aberto em software proprietário

O desenvolvimento de software de código aberto estabelece um ambiente no qual os autores podem criar e liberar código-fonte para estudo colaborativo, adaptação e redistribuição.

Qualquer empresa, equipe ou indivíduo pode criar e liberar código sob uma licença de código aberto. Os componentes de código aberto vão muito além da interface do usuário mundana e das funções utilitárias. As contribuições estão disponíveis em áreas tão diversas quanto editoração e edição, inteligência artificial (IA), matemática, processamento de imagens, armazenamento de dados e rede, jogos, educação, programação e segurança. Uma comunidade como o GitHub, por exemplo, hospeda mais de 100 milhões de repositórios criados por mais de 31 milhões de contribuintes.

Com essa abundância toda ao alcance, as equipes devem tomar decisões sobre o uso de código-fonte aberto em projetos de softwares proprietários de formas que não minem suas metas de negócios, segurança ou práticas eficazes de desenvolvimento.

Vantagens do software de código livre Os desenvolvedores podem facilmente obter, modificar e integrar inúmeros pacotes de código-fonte aberto em diversos projetos de software. O uso do código-fonte aberto para habilitar recursos e processos básicos em um projeto de software proprietário pode economizar tempo nos ciclos de desenvolvimento e os criadores de códigos gratuitos podem focar em funcionalidades essenciais e que capacitem negócios. Mas embora os elementos de código aberto confiram benefícios tangíveis para projetos de desenvolvimento de software, eles podem impor desafios e limitações a um aplicativo proprietário, especialmente se o projeto for destinado ao uso comercial. As organizações devem avaliar a gestão e integração de componentes de software de outros criadores, suas prioridades de projeto, responsabilidades, licenciamento e segurança antes de selecionar código-fonte aberto para um projeto.

1. Integração e gerenciamento de software de código aberto Muitos componentes de código aberto têm uma série de alternativas e variações. Por exemplo, os desenvolvedores podem selecionar entre dezenas –e às vezes centenas– de opções de código aberto de motores de UI. Você precisa avaliar e vetar cada opção para garantir que funcione com o design mais abrangente do seu projeto. Alguns códigos-fonte abertos requerem integração com outros componentes, e você deveria testar cada ponto de integração para garantir a qualidade do software. Além disso, software de código aberto é atualizado para corrigir bugs, melhorar o desempenho e adicionar recursos, o que significa que os componentes do projeto proprietário devem ser reavaliados e examinados quando alterações ocorrerem no projeto de código aberto. A integração de código aberto em software proprietário pode criar um pesadelo para gerentes de projetos. Quando um projeto de software distribuído depende de centenas de componentes de código aberto, o tempo e o esforço necessários para simplesmente rastrear cada componente, suas compatibilidades e suas atualizações podem afetar o ciclo de desenvolvimento do projeto.

2. Suscetibilidades do código aberto O processo de avaliação e validação do código-fonte aberto deveria incluir uma análise do componente durante a consideração do planejamento e codificação. Uma equipe de software pode querer código-fonte aberto que atenda às suas necessidades urgentes para certas funcionalidades –mas considerar apenas o que eles precisam hoje poderia causar problemas mais tarde. Leia sobre as perspectivas futuras do código, incluindo grandes modificações em potencial. Se o componente não tiver sido atualizado em algum tempo –alguns chamam esses projetos de abandonware– ou não suporte fundamentalmente os recursos que seu projeto deverá exigir no futuro, considere usar trabalho interno ou outras opções de código aberto. O código-fonte aberto não oferece garantias de qualidade ou desempenho. E ao contrário do software comercial, o código normalmente não possui garantias de que haverá suporte em caso de falha ou má execução. As empresas assumem total responsabilidade pelo desempenho de seus projetos, mesmo que a culpa do desempenho fraco ou de um erro seja diretamente de um elemento de código-fonte aberto. Ao usar código-fonte aberto em projetos de softwares proprietários, considere cuidadosamente as garantias e limitações de responsabilidade delineadas em sua licença.

3. Licenciamento e propriedade intelectual Embora o software de código aberto seja livre para obter, alterar e trabalhar com ele, ele não é de domínio público. Softwares de código aberto são lançados sob uma licença, como a Licença Apache 2.0; Licença BSD; Licença Pública Geral GNU (GPL), Biblioteca GNU ou GPL Menor; Licença do MIT; ou Licença Pública Mozilla 2.0. Cada licença delimita os termos de uso e distribuição. Geralmente, licenças de software de código aberto não restringem significativamente a capacidade de uma empresa de adquiri-las e usá-las. Assim, um produto de software proprietário e comercial pode contar com componentes de código aberto. No entanto, as empresas devem saber se e como uma licença poderia causar problemas. O GPL GNU exige que os usuários liberem quaisquer trabalhos derivados sob a mesma licença GPL GNU. Se uma empresa obtém e modifica código-fonte aberto sob GPL GNU, ela deve liberar o código modificado sob copyleft - o que significa liberá-lo em código aberto, também. Em alguns casos, todo o projeto de software é considerado um trabalho derivativo do código-fonte aberto que ele usa, e todo o código-fonte do projeto proprietário estará sujeito à distribuição de código aberto nos termos da licença. Por essa razão, os tomadores de decisão de negócios podem impedir que os desenvolvedores usem código-fonte aberto para um projeto, mesmo que ele se encaixe nos requisitos e critérios de funcionalidade do grupo.

4. Prioridades do negócio Não considere a adequação de um componente de código aberto para um projeto apenas em termos de tempo e dinheiro economizados. Avalie se o componente ajuda ou não a cumprir suas metas de negócio. Para obter uma vantagem competitiva, as empresas se baseiam em inovação de recursos de software e desempenho eficiente. Os desenvolvedores deveriam sempre procurar por oportunidades para inovar –quer isso signifique que eles reduzam o tempo do projeto encaixando código-fonte aberto nele ou criando componentes personalizados que atendam às necessidades exatas de um aplicativo. Por exemplo, desenvolvedores de um projeto de ferramenta de visualização e renderização poderiam adotar o software de modelagem 3D de código aberto Blender como base, mas não há nada que impeça seus concorrentes primários de fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, a ferramenta resultante iria carecer de diferenciação para conquistar clientes em potencial.