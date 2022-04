Soluções de segurança física são estratégicas para a gestão de operações e BI

A Genetec acaba de divulgar seu relatório State of the Industry. O estudo da Genetec teve como base as percepções de mais de 2.000 líderes de segurança física de todo o mundo a respeito do papel da segurança patrimonial nos negócios atuais e a evolução identificada nas soluções em 2021, quando as empresas tiveram de se adaptar a um ambiente ainda mais desafiador.

Os entrevistados verificaram que a segurança física continua a evoluir, tendo passado a ser vista como uma ferramenta capaz de mitigar riscos e de desempenhar um papel muito mais importante na transformação digital das empresas.

A pesquisa constatou que mais de 69% dos especialistas globais e mais de 63% da América Latina consideram que a segurança física e dados está intrinsicamente relacionada com "missão crítica". As grandes empresas, em particular, valorizam cada vez mais os dados coletados por suas soluções de segurança física: mais de 44% dos gestores dizem que as usam para melhorar a eficiência geral dos negócios, a produtividade e a otimização das operações.

O relatório concluiu ainda que, globalmente, diversos entrevistados afirmaram que pretendem investir em soluções de gerenciamento de dados para avançar ou melhorar a funcionalidade de seu ambiente de segurança física nos próximos 12 meses. A pesquisa revelou também que um número crescente de organizações (36%) está investindo em soluções unificada para facilitar a manutenção, visibilidade e coleta de dados em todos os seus sistemas, o que, por sua vez, melhora seus recursos e operações. Em 2020, este percentual era de 31%. Além disso, 51% dos entrevistados globais informaram que investiram em análise de vídeo para melhorar as funcionalidades das implementações existentes e transformar digitalmente seus processos de negócios. Na América Latina, esse número foi ainda maior (54%).

Uma transição acelerada para a nuvem Globalmente, 45% dos entrevistados relataram que pelo menos 26% de seu ambiente de segurança física está totalmente na nuvem ou conta com uma solução de nuvem híbrida ou privada, um aumento significativo em relação a 2020, quando apenas 26% dos entrevistados estavam investindo na nuvem. Além disso, no relatório recente, 94% dos participantes afirmaram ter planos de implementar soluções na nuvem a longo prazo. Na América Latina, 47% da amostra apontou que a pandemia motivou ou acelerou sua estratégia de nuvem. No longo prazo, 96% pretendem implementar soluções em nuvem: 21% com soluções em nuvem completas e 75% com soluções híbridas (locais e em nuvem).