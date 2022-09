Quase 80% dos brasileiros sofrem efeitos da sobrecarga de informações

Quatro em cada cinco (79%) entrevistados no Brasil sentem que a sobrecarga de informações está contribuindo para o estresse diário, conforme pesquisa global encomendada pela OpenText e realizada pela 3Gem em março deste ano. O resultado aponta para fatores que desencadearam esse sentimento, como a necessidade de busca por informações constantes, uso generalizado de mídias sociais e a grande variedade de aplicativos para serem verificados todos os dias.

De acordo com a pesquisa, à medida em que nossas vidas profissionais continuam a se misturar com nossas vidas pessoais com o trabalho híbrido, surpreendentemente, pouco mais da metade dos funcionários do Brasil (52%) sentem que estão equipados com as ferramentas digitais certas para trabalhar em casa. Ainda mais surpreendente é que esse dado caiu dos 58% que indicaram, em uma pesquisa semelhante da OpenText realizada em 2020, no início da pandemia, que se sentiam equipados com as ferramentas digitais certas para trabalhar em casa.

Esses resultados oferecem insights de mercado, dados de tendências e previsões, especialmente para as organizações preocupadas em combater os efeitos da sobrecarga de informações. Um dos pontos chave da pesquisa é entender como as informações são acessadas, gerenciadas e aproveitadas em toda a organização, de forma que todos no processo possam obter vantagens dos dados existentes. Isso, de acordo com a pesquisa, é um diferencial para que as organizações atuem em seus mercados sempre pautadas pelo crescimento.

Um suprimento infinito de informações em todos os lugares A grande maioria (88%) dos entrevistados brasileiros concorda que o número de fontes de informação – e-mail, feeds de notícias, mídias sociais, drive da empresa, drive compartilhado etc.– que consultam a cada dia aumentou nos últimos dois anos. Em média, um em cada quatro (23%) brasileiros diz ter que usar onze ou mais contas, recursos, ferramentas e aplicativos diariamente. Isso se compara a apenas 7% na pesquisa de 2020, que mostra que as informações que as pessoas precisam acessar residem em um número crescente de repositórios de dados e aplicativos. De fato, devido à natureza isolada em que as informações se encontram nas organizações, 37% dos funcionários do Brasil dizem que normalmente gastam, em média, uma ou mais horas por dia pesquisando nas redes da empresa ou sistemas compartilhados de informações, apenas para fazer seu trabalho. “Para as empresas e seus funcionários, a proposta de tentar gerenciar o volume e a complexidade das informações –dados estruturados e não estruturados que são difundidos e crescem exponencialmente– pode ser assustadora. O que percebemos é que a informação por si só não é a resposta”, diz Roberto Regente Jr., vice-presidente da OpenText para América Latina e Caribe. Para ele, a resposta vem quando você quebra os silos e centraliza as informações. “Quando você gerencia e reúne continuamente todas as suas informações, elas são transformadas. Padrões e tendências surgem, insights são coletados e melhores decisões são tomadas. Essa é a vantagem da informação”, afirma.

Não apenas uma questão de o quê e onde Informações espalhadas por vários locais são outra dificuldade que os trabalhadores enfrentam: 17% acham que seus colegas não salvaram a versão mais recente dos documentos em sistemas compartilhados, o que também prejudica sua capacidade de execução do trabalho. E 30% indicam que não sabem onde encontrar a informação atual/mais atualizada, o que também dificulta o seu trabalho. Infelizmente, a má gestão da informação e esses tipos de desafios levam a um efeito negativo sobre os funcionários, o que se confirma quando a pesquisa revela que mais de dois em cinco (42%) sentem que isso tem impactado no seu bem-estar mental e nos níveis de estresse. Além disso, 38% indicam que essa realidade afeta negativamente seu desempenho no trabalho, 23% sentem impactada negativamente sua satisfação geral no trabalho e 34% dizem que têm impacto direto no equilíbrio entre vida profissional e pessoal.