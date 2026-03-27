O Brasil é um laboratório avançado de mensageria conversacional: Sinch

O Brasil se consolida como um dos mercados mais avançados em mensageria conversacional. Segundo informações da Sinch, o consumidor brasileiro é um dos mais exigentes, demandando experiências interativas e fluidas com as marcas, muito acima do padrão global.

Com a chegada do Rich Communication Services (RCS) ao ecossistema de mensagens nativas dos smartphones, a empresa vê a tecnologia como a próxima grande onda de crescimento no país. O formato atua como uma evolução do SMS, adicionando atributos essenciais para a confiança do consumidor, como a verificação da marca e mais camadas de segurança.

Além disso, o RCS traz uma dimensão crítica para as empresas: dados de interação do usuário, como taxas de abertura, leitura e cliques, aproximando a experiência da mensuração típica do marketing digital.

“O RCS será reconhecido pela verificação e identidade visual da marca. Mas o benefício estratégico está no nível de informação sobre o comportamento do cliente, que é valioso para orquestrar a jornada de comunicação de forma mais inteligente”, destaca Julia Fraser, vice-presidente da Sinch para as Américas.

Apesar da força das novas tecnologias, a Sinch ressalta que canais tradicionais não perdem espaço, mas ganham funções estratégicas. Contrariando o discurso de que “o e-mail morreu”, a empresa reforça que ele segue relevante para comunicações de maior densidade e fluxos de relacionamento. Globalmente, a companhia sustenta um negócio robusto de e-mail e iniciou sua oferta na América Latina há pouco mais de um ano, com crescimento gradual.

“Organizações maduras não abandonam canais: elas aprendem a usá-los melhor. A inteligência está em decidir quando usar e-mail, quando usar mensageria, sempre com base em dados e no que o cliente valoriza”, reforça a vice-presidente.