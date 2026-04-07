Cuidado com o que diz: os conselhos de Tim Brown para os CISOs

“Tudo o que você disser poderá ser e será usado contra você”.

Como o primeiro CISO acusado pessoalmente em uma ação civil, Tim Brown sabe perfeitamente como o que ele e seus colegas disseram — fosse jargão do setor ou piadas inofensivas — poderia ser usado contra ele e contra sua empresa, a SolarWinds.

Brown era o CISO da SolarWinds quando ocorreu o infame ataque à cadeia de suprimentos de 2020. Hackers patrocinados por Estados haviam injetado código malicioso nas atualizações do SolarWinds Orion, o que lhes permitiu se infiltrar em milhares de organizações em todo o mundo, incluindo agências governamentais e empresas privadas, e realizar espionagem cibernética.

O que se seguiu não foi apenas o que é amplamente considerado o primeiro ataque à cadeia de suprimentos em grande escala e altamente sofisticado executado por meio de um fornecedor de confiança, mas também uma apuração de dados e um interrogatório pela SEC em um nível que Brown jamais poderia imaginar, sabendo que não tinha nada a esconder.

Em outubro de 2023, a SolarWinds e Brown foram acusados de fraude por enganar os investidores em relação aos riscos de segurança cibernética e às deficiências nos controles internos. Após um processo de cinco anos, as acusações contra a empresa e Brown foram finalmente retiradas, mas não sem antes que Brown aprendesse algumas lições reveladoras sobre comunicação, interpretações e o que realmente pode e será usado contra ele.

Não compartilhe demais Nos dias e meses após o vazamento de 2020, Brown compartilhou com o público mais detalhes do que muitas empresas teriam compartilhado. Durante uma apresentação na conferência RSAC 2026, Brown, atualmente sócio geral e CISO residente no grupo de capital de risco Team8, admitiu que a medida mais segura — pelo menos no que diz respeito à sua própria responsabilidade — teria sido manter silêncio. No entanto, dado o escrutínio público do incidente, isso provavelmente teria levado a empresa à falência. “Entramos em uma dinâmica de compartilhar, compartilhar e compartilhar, e isso realmente ajudou nosso processo”, afirmou Brown. Ele explicou que isso permitiu à empresa educar o setor sobre os ataques de nações-estado e suas táticas, bem como compartilhar as medidas que estava tomando para desenvolver a ciber-resiliência. Mas compartilhar demais nem sempre é algo positivo. Segundo Brown, sua transparência foi um fator determinante na investigação da SEC — na qual foram apreendidos registros internos, dispositivos e comunicações da SolarWinds — e levou à sua acusação e à da empresa.

Cuidado com o que se diz Durante o primeiro ano da investigação, a SEC coletou dados para construir o caso. Ela recolheu comunicações e e-mails da empresa e solicitou a Brown informações de seu telefone, incluindo mensagens do WhatsApp e do Signal. “Uma das minhas crenças ingênuas no início era que alguém estava buscando a verdade”, afirmou Brown. No entanto, acrescentou, logo descobriu que ninguém buscava a verdade, mas sim informações suficientes para apresentar um caso convincente perante a divisão de conformidade. Durante as fases de coleta de provas e investigação, Brown ficou surpreso com os tipos de comunicações que estavam sendo questionados. Por um lado, o conhecimento do setor foi mal interpretado. Nos e-mails entre ele, o diretor técnico e o diretor de sistemas de informação, a expressão “melhoria contínua” era frequentemente utilizada, por exemplo — uma frase muito conhecida no setor de tecnologias da informação. A SEC questionou como era possível que estivessem “melhorando continuamente”. A SEC também perguntou por que a empresa contava com um programa de identidade que se estendia por vários anos. Como qualquer diretor de segurança da informação sabe, os programas de identidade são iniciativas contínuas que apenas crescem e evoluem — nunca “terminam”. Brown afirmou que lhe perguntaram se ele era incompetente. “Os procedimentos operacionais normais se tornaram, na perspectiva [da SEC], prova de negligência”, afirmou Brown. Ele citou um relatório de auditoria interna que detectou cinco incidentes de controles de acesso mal configurados. De acordo com as denúncias da SEC, tratava-se de um “problema sistêmico” — apesar de a auditoria também indicar que a empresa contava com 30.000 registros de controle de acesso configurados corretamente e que havia detectado essas cinco configurações incorretas. Naquele momento, Brown tentou se explicar perante a SEC, o que, segundo ele, só levou a mais problemas. “Um dos erros que cometi durante nossas primeiras entrevistas iniciais e a coleta de informações pela equipe da SEC foi tentar explicar a eles o que era engenharia de software, o que faz uma equipe de segurança, qual era o processo — e eles nos acusaram de conivência”, afirmou. Outra coisa que alarmou Brown durante a investigação foi como algumas comunicações foram tiradas do contexto — um problema que a maioria das organizações não aborda em suas políticas de comunicação ou de segurança. Muitas comunicações internas justificam uma investigação e medidas disciplinares — como o assédio, por exemplo. Mas e quanto a um e-mail entre dois analistas de segurança que diz: “Nossa segurança é um desastre!”? Todo mundo tem dias assim, e a maioria dos funcionários desabafa de vez em quando com colegas de confiança. Mas qualquer mensagem enviada por meio dos canais corporativos está sujeita a intimação judicial, e quando se trata da SEC, essas são palavras muito graves. “Havia piadas no chat, havia conversas informais pelo Teams com nossos funcionários”, disse Brown — comunicações nas quais ele nunca teria pensado duas vezes — até agora, porque a SEC também considerou que essas piadas eram conluio.