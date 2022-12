Navegação documentada por todos os dados com solução de data marketplace

Os dados de autoatendimento por usuários de negócios se tornaram um requisito básico para acelerar a tomada de decisões, que é quando a plataforma oferece ao usuário normal (e não um cientista de dados) uma maneira de entregar dados de maneira fácil.

Essa necessidade é cada vez mais comum nas empresas, pois um colaborador de uma determinada área, uma hora ou outra, vai precisar acessar informações de outro setor para definir o andamento dos processos. “A empresa determina o tipo de acesso de cada usuário. Infelizmente, cada setor tem sua metodologia e tecnologia para acessar determinados dados, o que, muitas vezes, acaba tornando o dado inacessível ou simplesmente perdido”, destaca Patricia França, Business Development da Denodo. Ela acrescenta que fica ainda mais complicada a democratização do acesso às informações, já que todos os arquivos estão espalhados em vários lugares.

É importante que o usuário tenha um ponto único para acessar qualquer dado, o que o leva a um conceito fundamental que é o Data Marketplace, isto é, navegar por todos os dados de maneira documentada. “É importante que permita a fácil localização do dado e que conte com camadas de segurança e de governança, mostrando apenas aquilo que cada usuário pode acessar”, explica Patricia.

Governança e segurança de dados

A virtualização de dados tem um catálogo na camada virtual que mapeia todas as origens. Desse modo, o usuário procura informações facilmente e a plataforma entrega com governança e segurança. “O usuário só acessa o que é permitido, garantindo a privacidade e segurança das informações”, ressalta a executiva da Denodo.

Do ponto de vista do usuário de negócio, o marketplace acelera as decisões, uma vez que oferece mais agilidade na busca de qualquer informação. Além do mais, caso um dado esteja dentro de um CRM, por exemplo, o usuário não precisa logar e nem saber a linguagem dessa plataforma, pois o marketplace oculta a complexidade das fontes.

Patricia ainda ressalta que o usuário passa a ter mais confiança nos dados, à partir da documentação, linhagem e governança integrada. “E, caso um outro usuário busque os mesmos dados novamente, não há duplicação de esforço e de arquivos do Excel, por exemplo.”