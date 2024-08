Como o uso das plataformas online facilita a experiência do cliente

A incorporação da tecnologia na gestão de seguros é um fator crucial para empresas que buscam aprimorar seus resultados e otimizar processos. Com uma grande variedade de soluções disponíveis no mercado, é essencial estar bem informado e atento ao contratar um seguro para garantir uma gestão eficiente.

Uma alternativa para aqueles que procuram essas soluções é recorrer a uma consultoria especializada. Essas consultorias proporcionam agilidade e inteligência, oferecendo ao cliente as opções que melhor se adequa ao seu perfil e necessidades.

A FINN Seguros, corretora de seguros corporativos, com foco em seguro garantia, possui planos de crescimento focados em tecnologia, inovação e experiência do cliente. A empresa oferece sua plataforma de apólices como um diferencial estratégico para ampliar sua base de consumidores e melhorar a eficiência operacional.

A corretora está empenhada em transformar o setor de seguros corporativos por meio de tecnologias que proporcionam agilidade, autonomia e uma experiência diferenciada ao usuário.

A plataforma FINN permite que os usuários realizem todo o processo de aquisição de apólices de forma independente, sem a necessidade de intermediários. Isso não só acelera o processo, mas também melhora significativamente a experiência do uso. “A alta disponibilidade do serviço é garantida pela nossa infraestrutura de cloud computing, juntamente com os serviços de balanceamento de carga, recuperação de desastres e monitoramento contínuo, assegurando que a plataforma esteja sempre acessível e funcionando de forma eficaz. Além disso, a área de Dashboard oferece gráficos e relatórios detalhados para a análise de indicadores, permitindo uma gestão mais segura e baseada em dados concretos, bem como o controle de renovações”, explicam eles do FINN.

A empresa se compromete a continuar inovando e aprimorando suas soluções tecnológicas para atender às necessidades de seus clientes de maneira cada vez mais assertiva. “Estamos constantemente incorporando novas tecnologias e funcionalidades para melhorar a nossa plataforma. Isso inclui avanços em segurança, velocidade e novas ferramentas que agregam valor à experiência no site”, finaliza Marcelo.