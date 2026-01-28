Brasil segue entre os países mais afetados por vazamentos de dados

O Dia Internacional da Privacidade de Dados, celebrado em 28 de janeiro, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da privacidade e da segurança das informações pessoais nos ambientes físico e digital. No Brasil, a data também reforça a necessidade de aplicação efetiva da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), diante do avanço recorrente de vazamentos e violações de dados pessoais.

Segundo levantamento da Surfshark, embora as violações de dados tenham diminuído 9% no segundo trimestre de 2025 (639,6 mil) em comparação com o primeiro trimestre (702,2 mil), mais de 1,3 milhão de contas foram comprometidas apenas na primeira metade do ano no Brasil. No cenário global, o número de contas vazadas saltou de 70 milhões para 94 milhões no mesmo período — um aumento de 34%. O Brasil ocupa a sétima posição no ranking global de vazamentos de dados em 2024. De acordo com a pesquisa, o país subiu duas posições e registrou um aumento de 24 vezes no número de contas violadas em relação ao ano anterior.

Outro levantamento internacional da NordVPN aponta ainda um cenário mais alarmante: o Brasil lidera o ranking global de vazamento de cookies, com 7 bilhões de registros de usuários brasileiros encontrados na dark web e identificou Índia, Indonésia, Estados Unidos e Vietnã entre os países mais afetados.

Diante desse cenário, a Coalizão Direitos na Rede (CDR) destaca que a proteção de dados pessoais não pode se restringir à responsabilização posterior aos vazamentos, mas exige prevenção, transparência e educação digital.